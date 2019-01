Annuncio

Formazioni ufficiali:

sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.

Prepartita live:

Dentro o fuori. #CoppaItalia, #SampMilan. Abbiamo anche bisogno di voi. 🔥 Gambe e testa, cuore e voce. ⚽️🧠❤️🗣 Vi aspettiamo a Marassi!

First game of 2019, our boys have arrived at Luigi Ferraris Stadium 🔴⚫

L'arrivo dei rossoneri al Ferraris per la prima partita del 2019, Forza Milan! 🔴⚫#SampdoriaMilan #CoppaItalia

Sampdoria - Milan:

L'anno s'è concluso con Udinese - Cagliari [VIDEO] commentata in diretta dalla Dacia Arena.

Inizia il 2019 del calcio italiano giocato. Sampdoria e Milan aprono le danze a Marassi con la sfida di Coppa Italia. Il Milan (ultima partita commentata, la sconfitta con l'Olimpiakos [VIDEO]) non vince la coppa nazionale dal 2003, mentre la Sampdoria dal 1994.

Il cammino in coppa del Milan inizia proprio oggi mentre la Samp gioca la terza partita per l'edizione 2018/2019. La prima risale al 12 Agosto 2018 contro la Viterbese Castrense, partita risolta da Jankto, 1 a 0 sforzo minimo per affrontare poi la SPAL il 4 Dicembre scorso sempre a Marassi e con un 2 a 1 la Sampdoria s'è guadagnata l'accesso agli ottavi grazie ai gol di Defrel e Kownacki. A Marassi è gara da dentro o fuori. Il Milan recupera alcuni dei suoi infortunati e convoca il colpo delle mercato invernale Paquetà, mentre il ritorno in campo con la maglia blucerchiata è ancora rimandato per Manolo Gabbiadini accostato anche al Milan fino a pochi giorni fa. Gattuso con il dubbio in attacco sulla presenza dal primo minuto di Higuain distratto dalle sirene del Calciomercato, mentre non convocato Suso.

Torna tra i convocati dopo il problema al cuore l'ex di turno Strinic. Arbitro dell'incontro Fabrizio Pasqua di Tivoli..

I cartelloni del match day delle due squadre:

Good matchday morning Rossoneri, are you gearing up for the game? 💪🏻🔴⚫

Buongiorno rossoneri, siete pronti e carichi per #SampdoriaMilan? 💪🏻🔴⚫

Il ritorno in blucerchiato di Gabbiadini e l'arrivo in rossonero di Paquetà

La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, @sampdoria. Come se non fossi mai andato via. 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/EQoF4vsb2F — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) 11 gennaio 2019

Get to know @LucasPaqueta97: his life and dreams, his new adventure in the Red&Black 🇧🇷

Watch our special feature ➡ https://t.co/cqfMziUzeT

La sua vita in Brasile, la sua nuova avventura in rossonero, i suoi sogni: guarda il nostro speciale su Lucas

I convocati di Mister Giampaolo per la gara di Coppa Italia con il Milan:

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Colley, Ferrari, Murru, Regini, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.

🏆 Perdere il passato significa perdere il futuro. #SampMilan, #CoppaItalia.



Vivi il presente.



Tutti allo stadio! pic.twitter.com/EIBeP3PLce — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 7 gennaio 2019

I convocati di Mister Gattuso per la gara di Coppa Italia con la Sampdoria:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

Difensori: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetà

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.