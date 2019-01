Annuncio

Mercoledì 30 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus. Le due squadre si sfideranno allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, a Bergamo. Gli orobici di Gasperini e i bianconeri di Allegri hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dopo aver battuto le compagini avversarie (Cagliari e Bologna) con lo stesso punteggio, il 2-0.

La Vecchia Signora [VIDEO], detentrice del trofeo da quattro anni, potrebbe subire sul campo la voglia di stupire degli avversari, che proveranno a "mettere i bastoni tra le ruote" alla capolista in Campionato.

L’attesissimo match sarà visibile in diretta tv su RAI 1 ma anche in streaming online.

Dove vedere la partita Atalanta-Juventus in diretta tv e in streaming

Per tutti coloro che non avranno la possibilità di supportare le proprie squadre del cuore direttamente dagli spalti, ci saranno due opportunità principali di vedere il match da casa. Tale incontro, infatti, sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Uno che, a partire dalle 20.30, aprirà il collegamento per tenere informati i telespettatori sulle ultime dal campo a un passo dal calcio di inizio.

Ad ogni modo, c’è anche un’altra opzione, ovvero quella di seguire la diretta [VIDEO] in streaming attraverso il sito Rai Play. In quel caso, basterà disporre di una buona connessione e di un pc, un tablet oppure uno smartphone.

Probabili formazioni Atalanta-Juventus, c'è Cristiano Ronaldo

In merito alle probabili formazioni, partiamo dai padroni di casa. Gli orobici di Gasperini si presenteranno, molto probabilmente, al gran completo.

In porta ci sarà Berisha; la difesa, invece, sarà caratterizzata da una triplice intesa tra Toloi, Mancini e Palomino. Un centrocampo a 4 con con De Roon e Pasalic centrali e, infine, un attacco a tre punte con Gomez, Ilicic e Zapata.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, Allegri potrebbe rispondere al 3-4-3 degli avversari schierando in difesa De Sciglio, Bonucci, Chiellini. A centrocampo, invece, c’è ancora molta indecisione tra Pjanic ed Emre Can. L’attacco a tre punte come gli avversari vedrà schierati Cristiano Ronaldo, affiancato da Dybala e Douglas Costa.

Pronostici Atalanta-Juventus

I pronostici sorridono ai bianconeri, ma di poco. La loro vittoria è data a quota 2.00 mentre quella dei nerazzurri bergamaschi si trova a 3.80 volte la posta. Molto interessante è il pareggio, quotato a 3.30 circa. Essendo una sfida di Coppa Italia, tutto può succedere. La Juve è in un ottimo stato di forma, quindi il pronostico '2 fisso' è abbastanza invitante.