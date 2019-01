Annuncio

Oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 18.00 si disputa uno tra i match più attesi di questa 21esima giornata di Serie A, ovvero quello tra il Torino di Mazzarri e l’Inter di Spalletti. I primi si trovano al 12esimo posto in classifica, mentre gli ospiti devono preservare il terzo posto dal momento che risentono del 'fiato sul collo' dei rossoneri a meno 5. La partita sarà visibile [VIDEO] in televisione e in streaming.

Dove vedere la partita Torino-Inter in tv e streaming

La sfida Torino-Inter è in programma alle ore 18.00 e si gioca all'Olimpico Grande Torino.

Per quanto riguarda questo match, Sky possiede i diritti per la trasmissione in esclusiva. Pertanto, per poter assistere allo scontro sarà necessario disporre di un abbonamento con tale piattaforma: basterà sintonizzarsi sui canali 202 e 251.

Naturalmente, si potrà sempre ricorrere all’opzione streaming attraverso connessione internet. Gli abbonati alla rete di Murdoch possono usufruire di SkyGo. Anche i clienti di NowTv avranno l'opportunità di vedere l'evento tramite pc o dispositivo mobile.

Probabili formazioni Torino-Inter

Dando un’occhiata alle probabili formazioni dello scontro, è doveroso chiarire che entrambe le squadre provengono da performance non proprio entusiasmanti. Il Torino, infatti, è reduce dalla sconfitta sul campo contro la Roma, mentre l’Inter dal pareggio in casa contro il Sassuolo, squadra che, negli ultimi mesi ha battuto solo Frosinone e Chievo.

Per i padroni di casa, allenati da Mazzarri, ci sarà da fare fronte all’assenza di Meité per squalifica. In dubbio è, invece, la presenza di Baselli. Quasi certamente ci sarà un centrocampo a 5 con Ansaldi dal primo minuto, mentre in attacco Belotti e Iago Falque.

I nerazzurri, invece, vedranno l’assenza di Vrsaljko per problemi al ginocchio e Keità. Nainggolan, invece, potrebbe entrare in campo a match già iniziato. Il 4-5-2 del Torino potrebbe essere contrastato da un 4-2-3-1 dell’Inter, con Icardi prima punta preceduto da Politano, Joao Mario e Perisic.

Pronostici Torino-Inter

Infine, per quanto riguarda i pronostici, sulla carta i nerazzurri sono leggermente favoriti a quota 2.10. Una vittoria dei granata è pagata a 3.60 volte la posta mentre il pareggio è offerto a quota 3.40. Per l'Inter è molto importante vincere così da sfruttare il pareggio di Milan e Napoli [VIDEO] e accorciare la distanza dal secondo posto in classifica. Non resta che attendere il fischio finale per scoprire quale sarà l'esito di questa partita.