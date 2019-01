Annuncio

Roma-Torino è uno dei match in programma sabato 19 gennaio per la ventesima giornata di serie A [VIDEO] con fischio d'inizio fissato per le ore 15. Una sfida che seguiremo in diretta con le formazioni ufficiali, le azioni salienti e la cronaca di novanta minuti che si preannunciano molto infuocati. La Roma vuole vincere questa partita per avvicinarsi alla quarta posizione, l'ultima che può portare in Champions League. Il Torino invece sta disputando un ottimo torneo e vorrebbe avvicinarsi alle posizioni europee.

Torino mai sconfitto in trasferta

C'è subito un dato che spicca all'occhio nelle statistiche [VIDEO]ed è quello che riguarda l'ottimo rendimento esterno del Torino, che fin qui non ha mai perso in trasferta, collezionando due vittorie e ben otto pareggi.

Soltanto la Juve è l'altra squadra imbattuta in trasferta. Il Torino dunque è una squadra che sa bene come si sta in campo e che proverà a imbrigliare la manovra dei giallorossi.

Le probabili formazioni

Nella Roma non c'è Florenzi e dunque in difesa gioca Karsdorp. A centrocampo Nzonzi non sarà rischiato, gioca Pellegrini con Cristante. In attacco Dzeko dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. Nel Torino è emergenza a centrocampo viste le tante assenze e così Ansaldi dovrebbe schierarsi in mezzo. In avanti ci sarà l'ex Iago Falque.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Iago Falque; Belotti.