Udinese-Parma è uno dei tre anticipi della ventesima giornata di Serie A e si gioca alla Dacia Arena con fischio di inizio alle ore 18. La sfida si annuncia molto equilibrata anche se le squadre arrivano al match con un recente passato decisamente diverso. Davide Nicola, appena arrivato sulla panchina bianconera ha saputo mettere le cose a posto ed è in striscia positiva da tre gare. Dopo due pareggi è arrivato il fondamentale successo con il Cagliari che ha permesso ai friulani di distanziare la zona retrocessione di cinque punti.

Dall’altra parte ci saranno gli emiliani che da neopromossi sono solo a cinque distanze dall’Europa, ma a fine 2018 si sono dovuti arrendere in casa alla Roma per 2-0, una sconfitta arrivata dopo la vittoria di Firenze che aveva chiuso un miniciclo non proprio positivo.

Udinese-Parma in diretta tv e streaming

Prima di analizzare la partita vogliamo darvi le informazioni necessarie per sapere dove vedere Udinese-Parma in diretta tv e in streaming. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport HD, canale 251 del satellite, a partire dalle 17,30 e da Sky Sport Serie A al numero 373 del Digitale Terrestre con inizio delle trasmissioni in concomitanza con il fischio d’inizio. Per guardare la gara in streaming sarà necessario accedere alla App Sky Go fruibile su tutti gli smartphone, i pc e i tablet. Il commento della sfida sarà affidato alla coppia De Rosa-Pellegrini. Per chi non ha un abbonamento a Sky non ci sarà modo di vedere le immagini del Friuli e allora il consiglio è quello di sintonizzarsi su Radio Uno che darò ampio spazio alla radiocronaca in diretta del match.

Le probabili formazioni di Udinese-Parma

E’difficile ipotizzare quali saranno le probabili formazioni di Udinese-Parma. I tecnici delle due squadre hanno parecchi problemi, tante le assenze da una parte e dall’altra e così ci sarà spazio per alcune sorprese. Nicola per esempio è pronto a fare esordire il nuovo acquisto Okaka vicino a Lasagna in attacco e dovrà fare a meno di buona parte del suo centrocampo titolare. La linea a cinque vedrà Larsen e D’Alessandro agire sugli esterni mentre in mezzo al campo Mandragora è squalificato, Fofana è tornato ad allenarsi solamente in settimana, Behrami non ha giocato le amichevoli organizzate durante la sosta mentre Badu è sicuramente out per infortunio e Barak continua a soffrire di lombalgia. L’emergenza verrà superata facendo stringere i denti a Fofana, abbassando De Paul e schierando Coulibaly, favorito su Balic, dal primo minuto.

Dall’altra parte D’Aversa arriva al Friuli senza Grassi, out per tutta la stagione, e Rigoni. Anche in questo caso centrocampo da inventare con Stulac che dovrebbe vincere il ballottaggio con Scozzarella in regia mentre Deiola e Barillà saranno i suoi fidi scudieri.

Il neo arrivato Kucka partirà dalla panchina. Nel 4-3-3 degli emiliani non cambiano la difesa e buona parte dell’attacco, nel tridente offensivo maglie sicure per Inglese, che ha nell’Udinese una delle sue vittime preferite, e Gervinho, mentre il ballottaggio Bibiany-Siligardi verrà sciolto solamente poche ore prima del match, forse a favore del francese. Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Udinese-Parma [VIDEO]:

Udinese (3-5-2) Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Coulibaly, Fofana, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna. All. Nicola

Parma (4-3-3) Sepe, Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Bibiany. All. D’Aversa.

Il pronostico di Udinese-Parma

Udinese-Parma è una delle partite con il pronostico più in bilico dell’intero turno di serie A. [VIDEO] A confermare questa tesi sono le agenzie di scommesse che bancano intorno a 2,10 la vittoria dei padroni di casa, tra i 3,15 e i 3,20 il pareggio e a 3,90 circa il successo degli ospiti. Indicare un vincitore sembra difficile, se dovessimo sbilanciarsi forse visto il momento che stanno vivendo le squadre potremmo pendere più verso i bianconeri ma Gervinho e compagni in trasferta sanno fare male, sono già quattro infatti le vittorie esterne in campionato per i gialloblu. Difficile che sia una partita con tanti gol, gli attacchi delle due squadre sono tra i più abulici dell’intero campionato, entrambe le squadre sono sotto le venti reti stagionali, 16 l’Udinese e 17 il Parma. Per questo i bookies piazzano l’Under vicino a 1,60 e l’Over fino alla quota di 2,40, decisamente alta. L’idea delle agenzie sulla poca possibilità di vedere la rete gonfiarsi in troppe occasioni è dovuta anche al fatto che la difesa di Nicola è imbattuta da tre giornate e la porta dei friulani non viene violata da ben 209 minuti, è questo uno dei segreti della rinascita dei bianconeri.