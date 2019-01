Annuncio

Annuncio

Oggi pomeriggio, alle 15:00, la Roma allenata da Eusebio di Francesco [VIDEO] scenderà in campo dinanzi al pubblico amico dello Stadio Olimpico per affrontare il Torino di Walter Mazzarri. Il match odierno sarà valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A. La Roma nell'ultima gara di campionato disputata prima della sosta invernale ha battuto per 2-0 in trasferta il Parma, grazie ai gol siglati da Bryan Cristante e Cengiz Under. Il Torino, invece, è reduce dal pareggio con la Lazio, gara terminata 1-1 con i gol di Immobile e Belotti.

Leggi anche Mercato Torino: i granata rischiano di perdere il giovane promettente Damascan

Dove vedere l'anticipo del sabato Roma-Torino: info televisione e streaming

Il match di Serie A, Roma-Torino, verrà trasmesso su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre, fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Advertisement

Gli abbonati Sky avranno l'opportunità di vedere il match anche in live-streaming tramite il servizio Sky Go disponibile da Tablet, PC e Smartphone.

La partita Roma-Torino si preannuncia già da ora ricca di emozioni. La Roma vincendo scavalcherebbe momentaneamente Lazio e Milan. Il Torino, invece, in caso di successo all'Olimpico di Roma si porterebbe a pari punti dei giallorossi.

Le probabili formazioni

L'allenatore della Roma, Eusebio di Francesco, potrebbe mandare in campo la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Non ci sarà Florenzi, al suo posto giocherà uno tra Karlsdorp (più probabile) o Santon. Non ci sarà nemmeno Perotti, anche lui out per infortunio. Partiranno, invece, titolari i due giovani talenti: Zaniolo e Kluivert. Al centro dell'attacco tornerà Edin Dzeko, il bosniaco tornato al top della forma è pronto a riprendersi in mano la sua Roma.

Advertisement

Il tecnico granata, Walter Mazzarri, si affiderà al consueto modulo 3-4-3 tenendo presente di non poter contare su Izzo e Meitè squalificati. Contro i giallorossi non ci saranno neppure Moretti e Baselli, out per infortunio. In difesa Mazzarri potrebbe offrire una chance a Lyanco. Zaza ha recuperato dall'infortunio, ma difficilmente partirà titolare. A guidare l'attacco del Toro dovrebbe esserci Belotti, Iago Falque e Parigini.

Probabile formazione, Roma (4-2-3-1): Olsen, Karlsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, Lo. Pellegrini, Under, Zaniolo, Kluivert, Dzeko. Allenatore Eusebio di Francesco.

Probabile formazione [VIDEO], Torino (3-4-3): Sirigu, Lyanco, N'koulou, Djidji, De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Ola Aina, Iago Falque, Belotti, Parigini. Allenatore: Walter Mazzarri.