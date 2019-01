Annuncio

Inizia il 2019 di San Siro per il Milan. Il Napoli torna a San Siro dopo aver affrontato l'Inter, partita giunta alla cronaca più per eventi antisportivi che per quanto emerso dagli effettivi minuti giocati. Milan a caccia di punti Champions e Napoli per non aumentare il distacco dalla Juventus. Esordio da titolare a San Siro per Paquetà, mentre il neo arrivato Piatek partirà dalla panchina. Nel Milan oltre ai lungo degenti Biglia, Bonaventura, Caldara e Strinic mancheranno Zapata e il salvatore della partita con la Sampdoria di Coppa Italia [VIDEO], l'ex portierone del Napoli Pepe Reina.

L'infortunio di Reina risulta essere pesante anche in chiave mercato perchè a sua volta blocca la cessione di Antonio Donnarumma per il quale c'erano interessate alcune squadre greche.

Rientrano a disposizione di Gattuso gli squalificati della trasferta col Genoa: Kessiè, Calabria e Romagnoli. Ancelotti non ha convocato Allan che è distratto dalle sirene di mercato, ma ritrova due certezze nel suo undici titolare: Insigne e Koulibaly. I polacchi compagni di nazione di Piatek ovvero Zielinski e Milik partiranno titolari nel 4-4-2 generato da Ancelotti. Arbitra Daniele Doveri nativo di Volterra, ma della sezione arbitrale di Roma I.

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabián, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti

I cartellone del matchday dai profili ufficiali delle due squadre:

Match Day: full focus needed! ❤️️🖤

È il giorno di #MilanNapoli, cresce l'attesa! ❤️️🖤

I convocati di Mister Gattuso per la sfida contro il Napoli:

Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Plizzari.

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paqueta.

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Krzysztof Piatek makes the 22-man squad list for #MilanNapoli

I 22 convocati per la sfida di sabato sera con il @sscnapoli: c'è Piatek

I convocati di Mister Ancelotti per la sfida contro il Milan:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis,

Difensori: Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj,

Centrocampisti: Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik,

Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Verdi, Milik

I fusi orari del mondo per la diretta di Milan - Napoli:

Wondering what time #MilanNapoli kicks off in your part of the world? 🔴⚫

Vi state preparando per venire a San Siro? 🔴⚫

Dove vedere Milan - Napoli:

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su tutte le piattaforme che accedono a DAZN.

L'evento è disponibile Live e on-Demand per gli abbonati DAZN. Si torna live [VIDEO]: Milan-Napoli si giocherà sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano. Sarà il 142° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.