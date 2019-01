Annuncio

Si torna alla Dacia Arena dopo la convincente vittoria con il Cagliari che ha chiuso il 2018. Il 2019 è cominciato con le sfide di coppa Italia dove abbiamo commentato Sampdoria - Milan [VIDEO] ed ora nel pieno del Calciomercato si torna a giocare la Serie A. Prima giornata di ritorno, all'andata al Tardini finì per 2-2 nonostante il doppio vantaggio dei crociati, rimontati dall'Udinese all'epoca guidata da Velazquez.

Qui Udinese:

Archiviata la vittoria con il Cagliari [VIDEO], Mister Nicola vuole iniziare al meglio il 2019, ma deve combattere con le assenza sicure di Mandragora e Pussetto per squalifica mentre per infortunio quelle di Barak, Teodorczyk, Badu, Samir e Ingelsson, a queste rischia di aggiungersi Lasagna, per questo quasi sicuramente ci sarà l'esordio stagionale di Stefano Okaka già impiegato nell'amichevole con il Padova.

In caso di forfait di Lasagna entrerà tra gli undici titolari Balic facendo salire tra gli attaccanti Rodrigo De Paul (neopapà di Francesca: auguri) altrimenti schierato a centrocampo.

⭐🍼 Benvenuta Francesca De Paul! pic.twitter.com/lDfmmPBefn — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 16 gennaio 2019

Qui Parma:

Oggi torniamo in campo. E lo facciamo con la nostra seconda maglia 🔥💛💙

Acquistala sul nostro shop online 🛒➡ https://t.co/dUMkOZlxzl#DifendiamolA #ChinoisiAmo #UdineseParma pic.twitter.com/RhICBn5I1l — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 19 gennaio 2019

Il Parma forte di un ottimo girone d'andata chiuso a 25 punti arriva spavaldo ad Udine e con il dente avvelenato dopo la beffa di inizio campionato. D'Aversa non ha sciolto i dubbi sulla formazione, anche perchè deve valutare le condizioni fisiche di Scozzarella e del neo arrivato Juraj Kucka che dovrebbe accomodarsi in panchina. In attacco torna sicuramente Roberto Inglese autore di una bellissima prova al Tardini e del primo gol stagionale del Parma.

Al fianco di Inglese ci saranno Gervinho e per il terzo ruolo d'attacco è ballottaggio tra Siligardi e Biabiany

I tabelloni della gara di oggi dai siti ufficiali delle due squadre:

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Opoku; Larsen, Behrami, De Paul, Fofana, D’Alessandro; Okaka, Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

La lista dei convocati da parte di Mister Nicola per la sfida con l'Udinese:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Stryger, Ter Avest, Zeegelaar

Centrocampisti: Balic, Behrami, Coulibaly, De Paul, D’Alessandro, Fofana, Iniguez, Pontisso

Attaccanti: Lasagna, Machis, Micin, Okaka

I convocati di Roberto D'Aversa per la sfida contro l'Udinese:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: B.

Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Dezi, Kucka, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Baraye, Biabiany, Ceravolo, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.