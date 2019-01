Annuncio

La Juventus potrebbe essere la regina del mercato anche nella prossima sessione estiva.

Fabio Paratici e Andrea Agnelli, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra stellare e hanno messo nel mirino un altro top player del Real Madrid, dopo il sorprendente acquisto di Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando di Luka Modric, fortissimo centrocampista croato che ha vinto il Pallone d'Oro l'anno scorso. Modric ha trascinato la sua nazionale alla finale del Mondiale 2018, poi persa contro la Francia di Pogba e Mbappé.

Il centrocampista croato avrebbe bisogno di nuovi stimoli e sarebbe disposto a lasciare il Real Madrid al termine della stagione. Su di lui è molto forte anche l'interesse dell'Inter, squadra nella quale stava per approdare nella scorsa sessione di Calciomercato estivo.

Tuttavia, al momento, la Juventus [VIDEO] avrebbe superato la concorrenza del club nerazzurro. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile colpo Luka Modric a giugno

La Juventus è piombata su Luka Modric, forse il miglior regista al mondo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", infatti, la Juventus avrebbe avuto contatti diretti con l'entourage del centrocampista croato, che dovrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione. Convinto da alcuni connazionali, il talentuoso giocatore di origini balcaniche aveva scelto l'Inter, ma negli ultimi giorni, vista la disponibilità economica superiore della Juventus, [VIDEO] starebbe propendendo per la pista che lo porterebbe a Torino. Qui ritroverebbe Cristiano Ronaldo, ex campione del Real Madrid, che ha subito conquistato i cuori dei tifosi bianconeri.

Per la prossima sessione di calciomercato estivo, inoltre, il Real Madrid avrebbe già trovato il sostituto di Modric, ovvero Christian Eriksen, stella del Tottenham. Per questo motivo, sempre secondo quanto scrive "Don Balon", il centrocampista croato (e molto probabilmente anche Isco) dovrebbe proseguire la sua carriera altrove.

Per quanto riguarda invece la difesa, la Juventus avrebbe intenzione di dare l'assalto a Matthijs de Ligt per la prossima stagione. Il difensore centrale olandese classe '99, seguito anche dal Barcellona, viene valutato dall'Ajax almeno cinquanta milioni di euro. La Juventus, però, per accaparrarselo, dovrà mettere sul piatto almeno ottanta milioni di euro, vista la foltissima concorrenza.

Se dovessero andare in porto i due eventuali acquisti, la Juventus avrebbe questa formazione per il 2019/2020: Szczesny, Cancelo, Bonucci, DE LIGT, Alex Sandro, Pjanic, MODRIC, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.