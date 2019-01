Annuncio

A fine mese tornerà protagonista la Coppa Italia con i quarti di finale [VIDEO]. Una delle partite in programma vedrà di fronte Fiorentina e Roma. Il match verrà giocato alle ore 18.15 di mercoledì 30 gennaio 2019 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I gigliati sono reduci dal successo per 0-2 contro il Torino, ottenuto grazie alla doppietta di Federico Chiesa nei minuti conclusivi della sfida. I giallorossi, invece, si sono imposti ampiamente contro la Virtus Entella, con il risultato di 4-0.

Patrik Schick, Iván Marcano (2) e Javier Pastore i marcatori per la squadra di Eusebio Di Francesco. La partita Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e potrete vederla anche in streaming, accedendo gratuitamente al portale di Rai Play.

In attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco, vediamo quali sono i precedenti in Coppa Italia tra le due squadre.

Roma con più vittorie in Coppa Italia contro la Fiorentina

La Fiorentina ha sfidato 18 volte la Roma in Coppa Italia. Il bilancio è di 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con 32 reti fatte e 40 reti incassate. L’ultimo confronto diretto è stato nella stagione 2014/15, proprio ai quarti di finale. In quell’occasione s’imposero i toscani per 0-2, grazie alla doppietta di Mario Gómez. I gigliati si fermarono poi al turno successivo contro la Juventus. Sempre ai quarti di finale, ma nella stagione 2012/13, vinsero i giallorossi per 0-1 dopo i tempi supplementari. Decisivo il goal di Mattia Destro.

Altra vittoria della Roma si verificò l’edizione precedente, ma agli ottavi di finale.

In quell’occasione fu più rotondo il risultato: 3-0. A segno Erik Lamela, con una doppietta, e Fabio Borini. Particolarmente equilibrato, deciso soltanto ai calci di rigore, fu il doppio confronto ai quarti di finale della stagione 2004/05. Il match di andata allo stadio Olimpico finì 1-0 con goal di Daniele De Rossi, mentre la partita di ritorno allo stadio Artemio Franchi terminò con il medesimo risultato a favore dei viola, grazie ad un’autorete di Matteo Ferrari. Si andò così dagli undici metri per decidere il passaggio del turno. Decisivo l’errore dal dischetto di Tomás Ujfalusi dopo una lunga serie. Anche nel lontano 1963/64 si decise la sfida ai calci di rigore, con ancora una volta la Roma vittoriosa.

Nel corso di questa stagione, le due squadre si sono affrontate in campionato ed è finita 1-1. I viola erano passati in vantaggio con Jordan Veretout, ma furono poi acciuffati nel finale da Alessandro Florenzi. Difficile fare un pronostico, ma quel che sembra essere certo è che si assiste sempre a partite spettacolari tra Fiorentina e Roma. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la vincente affronterà la vincitrice della partita Atalanta-Juventus [VIDEO].