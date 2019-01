Annuncio

Il Milan sarebbe ad un passo dal piazzare l'ennesimo colpo di mercato dopo l'arrivo di Paquetà e quello quasi ufficiale di Piatek [VIDEO]. Dopo averlo seguito a lungo tramite il proprio team di scouting, i rossoneri hanno infatti deciso di provare a chiudere con il Bruges per Arnaut Danjuma Groeneveld, esterno offensivo olandese già nel mirino di parecchi club della Premier League.

Calciomercato Milan, una nuova 'freccia' per Rino Gattuso

Come già riportato in cima all'articolo, il Milan pensa al presente (con l'acquisto di Piatek) [VIDEO] ma anche al futuro, e per Groeneveld è intenzionato a chiudere subito.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il giovane esterno d'attacco che milita nel campionato belga sotto le file del Bruges è un obiettivo concreto della dirigenza rossonera, che ha presentato un'offerta abbastanza importante per aggiudicarselo.

Leonardo, infatti, avrebbe offerto la cifra di 10 milioni di euro per un prestito con riscatto. Sempre secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', i rallentamenti della trattativa tra Milan e Bruges sarebbero legati soprattutto alle condizioni fisiche del giocatore, il quale è reduce da un brutto infortunio alla caviglia. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', la trattativa sarebbe però in una fase molto avanzata: per Sport Mediaset l'olandese, indicato dal nuovo responsabile degli osservatori Moncada, arriverà per una cifra vicina ai 10 milioni. L'idea della dirigenza rossonera sarebbe quella di lasciare il giovane in prestito al Bruges per farlo riprendere dal brutto infortunio che lo ha tenuto fermo per parecchi mesi.

Le caratteristiche di Arnaut Danjuma Groeneveld

Di origine nigeriana, il giocatore è cresciuto nel PSV Eindhoven, per poi passare al NEC per due stagioni, prima di arrivare in Belgio.

Prima dell’infortunio alla caviglia di ottobre, per lui sono arrivati 4 gol e 3 assist in 15 partite tra campionato e Champions League. Ha esordito con la nazionale under 21 olandese nell'amichevole persa per 1-4 contro il Belgio, segnando l'unico gol degli olandesi. Debutta in Nazionale maggiore lo stesso anno, nella stupenda vittoria per 3-0 contro la Germania. Tre gio ni dopo segna il suo primo goal con la Nazionale A olandese contro Il Belgio. Il giocatore ha avuto una grande crescita se si pensa che solo 2 anni fa il suo valore era di 25 mila euro, mentre ora il Milan per strapparlo alla concorrenza dovrà offrire almeno 10 milioni.