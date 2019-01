Annuncio

Annuncio

La Supercoppa Italiana ha regalato alla Juventus il primo trofeo del 2019, ma questo per i bianconeri è solo l'inizio perchè ci sono ben altri tre obiettivi da finalizzare ed il primo è senza ombra di dubbio la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo.

Sabato, dopo la pausa invernale, è iniziato il girone di ritorno del massimo campionato italiano e tutte le squadre hanno già disputato le partite di cartello, tranne Juventus e Milan, reduci dalla trasferta a Gedda, che giocheranno oggi.

Davide contro Golia

I bianconeri stasera alle ore 20:30 ospiteranno all'Allianz Stadium il Chievo Verona, sfida tra la capolista e l'ultima della classe con tre punti di penalizzazione [VIDEO].

Advertisement

Il divario tra le due società è abissale, basti pensare che il club di Andrea Agnelli paga oltre 109 milioni di euro di stipendi a fronte degli 11 percepiti dai tesserati giallo-blu e ciò dipende anche dall'organico prestigioso dei bianconeri che annovera nelle sue fila un fresco campione del mondo, il penta Pallone d'oro, vari campioni d'Europa e altri giocatori considerati seconde linee, ma che in qualsiasi top club giocherebbe da titolari. Stasera, in uno Stadium sold out si svolgerà quasi una scena biblica, ossia Davide contro Golia.

La probabile formazione

Nonostante la grande differenza, non c'è da fidarsi, infatti guardando i trascorsi a gennaio del 2010 i clivensi in casa hanno battuto la Vecchia Signora per 1-0 grazie al gol di Gennaro Sardo, ora club manager della società veronese, che stasera sarà allo stadio per tifare la sua squadra.

Advertisement

I migliori video del giorno

Massimiliano Allegri è consapevole che il pericolo di uno scivolone è sempre dietro l'angolo, per cui ieri nella conferenza di vigilia ha allertato i suoi uomini, consigliando loro di affrontare gli avversari con rispetto e grande determinazione [VIDEO], in modo da chiudere in fretta il match.

Anche stavolta il tecnico si affiderà al 4-3-3 evitando il maxi turnover, al netto degli infortunati lungodegenti come Juan Cuadrado, Mario Mandzukic, Andrea Barzagli e Medhi Benatia. Questa sera non ci sarà neanche Miralem Pjanic non solo per squalifica, ma anche perché deve smaltire una botta rimediata al King Abdullah Stadium.

Il probabile undici anti Chievo potrebbe essere costituito da Perin tra i pali e davanti a lui De Sciglio a destra, a centro Bonucci e Rugani a posto di Chiellini, al quale sarà concesso un turno di riposo, a sinistra Alex Sandro. A centrocampo ritorneranno titolari Khedira ed Emre Can per affiancare l'onnipresente Matuidi. Con la mediana a tre, in attacco daranno battaglia agli uomini di Di Carlo: Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.