Il trentunenne difensore uruguaiano Martin Caceres tornerà a vestire i colori bianconeri della Juventus. Le visite mediche di rito [VIDEO], secondo Sky Sport, sarebbero state già fissate dal club per la giornata di oggi (26 gennaio) alle ore 11 allo Juventus Medical. Caceres, che con Massimiliano Allegri ha già vinto due scudetti, prenderà il posto di Medhi Benatia che si trasferirà in Qatar e vestirà la maglia dell'Al-Duhail. Per quanto riguarda il difensore centrale francese, naturalizzato marocchino, l'ufficializzazione è arrivata nella tarda serata di ieri.

Sul giocatore c'erano anche il Manchester United, il Monaco e l'Al-Ittihad.

La scelta della Juventus

Inizialmente la Vecchia Signora aveva sondato anche l'agente del difensore slovacco Martin Skrtel, 34 anni, attualmente in forza al club turco Fenerbache.

Dopo un rapido giro di consultazioni, comunque, la scelta definitiva è caduta su Martin Caceres [VIDEO], fondamentalmente, per due motivi. Innanzitutto è più giovane di Škrtel e poi conosce bene sia l'ambiente bianconero che Massimiliano Allegri. Come contropartita la Lazio riceverà un indennizzo che si aggira intorno ai 600.000 euro. Caceres potrebbe già giocare domani a Roma proprio contro la S.S Lazio.

Le considerazioni di Amauri su Caceres

Carvalho de Oliveira Amauri, ex attaccante di Palermo, Parma e Juventus, ha voluto commentare positivamente il ritorno del difensore uruguaiano al club bianconero. Nel corso di un'intervista rilasciata a "Radio Sportiva" Amauri ha parlato, oltre che dei suoi trascorsi alla vecchia signora e del suo futuro, anche dell'arrivo di Caceres alla Juventus.

Amauri ha sottolineato che la Juventus è tornata sul difensore centrale uruguaiano perché lo stima molto e crede in lui. D'altra parte anche Caceres ha dimostrato di avere le qualità necessarie per giocare in un club altamente competitivo come la Juventus. Inoltre Amauri ha sottolineato che la Juventus quest'anno è ancora più forte. Dall'altra parte Amauri ha invitato il Napoli a crederci almeno fino a quando la matematica non lo condannerà definitivamente al secondo posto.

Amauri ha avuto anche delle parole di elogio per l'attaccante e capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella che, secondo il brasiliano naturalizzato italiano, può lottare con Cristiano Ronaldo per il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A: "Quagliarella ha fame di gol e può ancora incidere tanto".