Tra qualche ora la Juventus sarà in campo a Gedda per affrontare il Milan. Per il match di oggi, Massimiliano Allegri non potrà contare su Mario Mandzukic, Juan Cuadrado, Andrea Barzagli e Medhi Benatia. Il croato si è fermato la scorsa settimana, mentre il colombiano qualche settimana fa è stato operato al ginocchio. Cuadrado starà fermo per qualche mese e lo si rivedrà probabilmente a marzo. Il numero 16 bianconero, dunque, non ha partecipato alla trasferta in Arabia Saudita, ma poco fa ha voluto far sentire il suo supporto ai suoi compagni.

Infatti, Juan Cuadrado con un post su Instagram, ha voluto incitare i suoi compagni: “Oggi si tifa da casa, forza ragazzi”, a questo messaggio il colombiano ha aggiunto una foto che lo ritrae con sua moglie Melissa e il loro bimbo Lucas e indossano la maglia della Juve.

Dunque la famiglia Cuadrado è pronta a sostenere i bianconeri per il match di questa sera.

Allegri ha scelto la formazione

Massimiliano Allegri quest’oggi non potrà contare su due giocatori molto preziosi Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. Il tecnico livornese, però, ha tante opzioni e quindi potrà sostituirli nel modo migliore. Contro il Milan, posto del bomber croato, l’allenatore della Juve si affiderà a Douglas Costa. Infatti, ormai Massimiliano Allegri ha scelto la formazione [VIDEO] da contrapporre ai rossoneri e tutti i dubbi sono stati risolti. La Juventus, dunque, scenderà in campo con il 4-3-3 e tra i titolari oltre a Douglas Costa si rivedrà anche Joao Cancelo.

Cancelo sarà titolare

Per tutta la pausa invernale, Joao Cancelo ha avuto un solo obiettivo: lavorare per essere in campo per la Supercoppa.

La missione del portoghese [VIDEO]è andata a buon fine visto che Massimiliano Allegri ha deciso di schierarlo fra i titolari contro il Milan. Oltre a lui la retroguardia juventina sarà composta da Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Mentre il centrocampo bianconero sarà composto da Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il loro compito sarà quello di assistere il tridente formato da Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il tecnico livornese, inoltre, potrà contare su una panchina di assoluto livello visto la profondità della sua rosa. Dunque a gara in corso, l’allenatore juventino potrebbe schierare Sami Khedira, Emre Can e Federico Bernardeschi, oltre a loro saranno a disposizione anche Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Moise Kean.