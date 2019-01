Annuncio

Annuncio

Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, potrebbe rinunciare al suo incarico di membro del direttivo della Federazione spagnola alla luce di svariati problemi dovuti alla Var anche se nulla è ancora ufficiale. È chiaro, ormai, che in casa Real ci sia insoddisfazione nei confronti dell'organo che gestisce il video arbitraggio soprattutto per il suo responsabile, l'ex arbitro Clos Gómez.

Perchè tante critiche?

La squadra madrilena ha attaccato la Var in due occasioni recenti: la prima nella sconfitta contro la Real Sociedad (motivo di critiche da parte di Modric [VIDEO] sul quale si vocifera da mesi del addio alla squadra [VIDEO]), Vinicius Junior ha subito un fallo in area dal portiere avversario e non è stato assegnato nessun calcio di rigore.

La seconda nella vittoria contro il Betis dove, nonostante il successo, Perez non ha apprezzato il modo con cui è stato applicato il controllo tecnologico: per un tocco di mano di Nacho, è stato annullato un gol e, nel momento del momentaneo pareggio del Betis, il video arbitraggio non ha segnalato una posizione di fuorigioco durante l'azione.

Advertisement

Oltre questa protesta del presidente di lasciare il posto del direttivo federale spagnolo, i dirigenti della società sono intenzionati a non partecipare all'assemblea della Federcalcio che si terrà prossimamente in cui, tra i vari argomenti da trattare, si discuterà proprio della Video Assistant. Una forma di contestazione molto forte che non resta inosservata, i "merengues" si sono nettamente schierati a sfavore di questa innovazione nel mondo del calcio e pare che non abbiano intenzione di cambiare posizione.

Polemiche giuste o poco moderate?

Il presidente de La Liga Javier Tebas non ha ben accolto la reazione di Perez definendo il suo comportamento scorretto e la Var una rivoluzione positiva. Che questa sia stata oggetto di discussione fin dall'inizio non è una novità, ma è giusto contestarla fino al punto di dimettersi magari creando problemi interni alla società? Inizialmente questa nuova tecnologia è stata introdotta, in vista del Mondiale di Russia 2018, dal campionato italiano e tedesco per aiutare gli arbitri nelle situazioni più controverse.

Advertisement

I migliori video del giorno

Proprio nel nostro campionato ci sono state alcune occasioni in cui, per molti, non è stata utilizzata in chiari momenti di necessità o è stata applicata male. Le polemiche sugli errori arbitrali ci sono sempre state, l'obiettivo era di cancellare queste discussioni, ma a quanto pare ora se ne sono create di nuove.