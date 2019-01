Annuncio

Parte dalla panchina il protagonista più atteso della finale di Supercoppa [VIDEO] italiana tra Juventus e Milan. In queste settimane Gonzalo Higuain è finito al centro di un intrigo di mercato. L'attaccante, lusingato dalle avance di Maurizio Sarri, spinge per trasferirsi al Chelsea. L'operazione è entrata nel vivo negli ultimi giorni nonostante le perplessità di Gattuso che non dispera di poter trattenere l'argentino. Quella che doveva essere la partita del riscatto del 'pipita', dopo il rigore fallito contro la sua ex squadra, potrebbe trasformarsi nell'ultima apparizione in maglia rossonera.

Nell'occasione il giocatore partirà dalla panchina perché colpito da un lieve attacco influenzale alla vigilia del match. Il tecnico del Milan preferisce non rischiarlo e si affida a Cutrone, decisivo nella sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Dall'altra parte Allegri schiera Douglas Costa al posto dell'infortunato Mario Mandzukic. Fuori anche Benatia. Il confronto si giocherà al “King Abdullah Sports City” di Gedda con calcio d'inizio fissato alle 18,30 (diretta Juventus-Milan [VIDEO] su Rai 1 e in streaming su Rai Play). Quindicimila le donne presenti sugli spalti tutte posizionate in unico settore.

Juventus-Milan, le formazioni

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All.: M. Allegri.

Milan: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. All.: R. Gattuso.

Arbitro: Banti di Livorno

1': squadre in campo, calcio d'inizio affidato al Milan.

2': un giovane entra in campo per fare un selfie con Cristiano Ronaldo.

3': prima occasione per la Juventus: grande giocata di Douglas Costa che sfiora il bersaglio grosso con una pregevole conclusione a giro.

7': chance per Calhanoglu che colpisce di testa ma non riesce a centrare la porta bianconera.

10': problemi per Bakayoko, Milan temporaneamente in dieci

11': Gattuso tira un sospiro di sollievo: Bakayoko ce la fa e rientra in campo.

16': Juventus ancora pericolosa con Cancelo, il diagonale termina di poco a lato.

20': fallo di Calhanoglu su Cancelo: giallo per il rossonero. Gattuso si infuria con l'arbitro Banti.

24': Szczesny va a vuoto, Bakayoko non trova la porta. Conclusione di Castillejo di poco alta sulla traversa.

26': ammonito Alex Sandro