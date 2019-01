Annuncio

Cristiano Ronaldo, nel corso della sua permanenza a Madrid, ha instaurato un bel rapporto di amicizia con Marcelo. Il brasiliano e CR7 hanno condiviso tanti momenti fuori e dentro il campo. Anche le famiglie dei due campioni hanno legato parecchio e, per questo motivo, da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real, si rincorrono molte voci relative ad un malcontento di Marcelo. Il brasiliano, stando a molte indiscrezioni, non disdegnerebbe un passaggio alla Juventus per ritrovare il suo amico.

Negli ultimi giorni, anche la moglie del brasiliano Clarice Alves ha confermato che lei e la sua famiglia sentono molto la mancanza di Cristiano Ronaldo, della compagna Georgina Rodriguez e del piccolo Cristiano Junior.

La moglie di Marcelo parla di CR7

Fin da questa estate, Marcelo non ha mai nascosto il dispiacere di non essere più compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. I due sono molto amici e il brasiliano, a luglio, aveva iniziato a seguire la Juventus sui social e questo aveva scatenato la fantasia [VIDEO] dei tifosi che avevano colto, in questo gesto, un segnale di mercato. Marcelo è rimasto a Madrid e, dunque, non si è ricongiunto con CR7. Nei giorni scorsi, la moglie del brasiliano Clarice Alves ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riportate da Tuttosport, nelle quali parla proprio di Cristiano Ronaldo e del suo addio al Real: "Ci è dispiaciuto molto, passavamo molto tempo insieme". La compagna di Marcelo ha anche parlato della mamma del portoghese e della fidanzata Georgina Rodriguez: "Conosco bene sua madre e Georgina è meravigliosa".

Infine la moglie dell'esterno delle merengues ha sottolineato che c'è una grande amicizia tra suo figlio e il primogenito di CR7: "E poi mio figlio è davvero molto amico di Junior, il figlio di Cristiano. Il suo addio - ha detto Clarice Alves - ha lasciato un grande vuoto".

Stasera CR7 sarà titolare

In attesa di sapere se Cristiano Ronaldo potrà dare il benvenuto a Marcelo (anche se sembra molto difficile), il portoghese, oggi, non penserà certamente alle questioni di mercato, [VIDEO]visto che la sua squadra stasera sarà impegnata a Bergamo contro l'Atalanta. CR7 guiderà l'attacco juventino e sarà titolare probabilmente con Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Dopo la Coppa Italia, la Juve sarà nuovamente in campo sabato contro il Parma e, in questa occasione, Massimiliano Allegri, probabilmente, farà qualche rotazione con il recupero di Mario Mandzukic che ha smaltito l'infortunio accusato qualche settimana fa.