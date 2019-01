Annuncio

Ieri sera, la Juventus ha fatto il suo arrivo a Bergamo per andare in ritiro e preparare la partita contro l'Atalanta. Prima di lasciare Torino i bianconeri si sono allenati in vista della sfida di Coppa Italia e Massimiliano Allegri ha fatto tutte le prove tattiche del caso. Il tecnico della Juve sembra intenzionato ad affidarsi ancora al 4-3-3, anche se rispetto alla partita di domenica ci saranno alcune novità [VIDEO]in tutti i reparti. In difesa ci sarà il ritorno dal primo minuto di Joao Cancelo, mentre a centrocampo si rivedrà Miralem Pjanic.

Anche in attacco ci sarà un avvicendamento e Federico Bernardeschi prenderà il posto di Douglas Costa. Anche se non è del tutto da escludere che il brasiliano parta dalla panchina.cinfstti, potrebbe prendere il posto di Paulo Dybala visto che in attacco c'è ancora qualche piccolo dubbio.

Pochi cambi in attacco

La Juve, questa sera, si presenterà allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia con il classico tridente. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala, insieme a loro ci sarà Federico Bernardeschi. Per quanto riguarda il reparto avanzato però resta ancora qualche piccolo dubbio, infatti, non è da escludere che magari uno fra Paulo Dybala o Cristiano Ronaldo possa riposare. Qualora tocchi al numero 10 bianconero rifiatare allora a quel punto nel tridente con CR7 e Federico Bernardeschi verrebbe inserito Douglas Costa. Per sapere però davvero chi la spunterà e chi sarà titolare non resterà che attendere le 19:45 quando arriverà la comunicazione ufficiale sulla formazione della Juve.

Importanti recuperi a centrocampo

Per il match di oggi contro l'Atalanta, la Juve ha ritrovato due giocatori molto importanti si tratta di Sami Khedira e Miralem Pjanic.

I due centrocampisti sono nuovamente a disposizione e il numero 5 bianconero stasera sarà certamente titolare. Miralem Pjanic si riprenderà il posto in cabina di regia e con lui dovrebbero esserci Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi. Dunque la Juve giocherà con la mediana dei titolarissimi e in più in panchina Massimiliano Allegri potrà contare su Sami Khedira e Emre Can. In difesa, invece, le scelte sono poche visti gli infortuni di Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, perciò saranno confermati Daniele Rugani e Giorgio Chiellini. Mentre sulle fasce agiranno Joao Cancelo e Alex Sandro. I dubbi a centrocampo e nella retroguardia ormai sembrano sciolti e perciò non si attendono grandi sorpres [VIDEO]e.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.