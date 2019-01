Annuncio

Sono in programma in questi giorni i quarti di finale della tim Cup 2018/2019, con alcune interessanti sfide ad eliminazione diretta.

Ieri sera si è giocata Milan-Napoli [VIDEO] ed è stata la grande serata del polacco Piatek, neo acquisto del Milan, che con due reti nei primi 45 minuti ha assicurato l'accesso alla semifinale di Tim Cup alla squadra guidata da Rino Gattuso, che ora dovrà vedersela con la vincente di Inter-Lazio. Il Napoli ha invece deluso, pur avendo tirato in porta diverse volte, ma sempre senza fortuna.

Fiorentina-Roma, sfida con tante reti in vista?

Fiorentina-Roma si giocherà oggi, 30 gennaio 2019, alle ore 18:15 allo stadio Artemio Franchi. Potrà essere vista in diretta su Rai 2 o in streaming su Rai play.

I tifosi giallorossi hanno mal digerito l'eliminazione in Tim Cup dello scorso anno col Torino e un'altra delusione, specie dopo la rimonta subita pochi giorni fa in campionato, potrebbe incrinare i rapporti col tecnico Eusebio Di Francesco. Grande entusiasmo invece casa viola dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 contro il Chievo di domenica, che ha visto un'altra prestazione eccellente per Federico Chiesa. Intanto oggi Luis Muriel potrebbe partire dalla panchina per rifiatare.

Atalanta-Juventus, Allegri vuole un altro successo

Atalanta-Juventus è in programma oggi alle 20:45 a Bergamo. I bianconeri sono favoriti e negli ultimi anni hanno dimostrato di tenere molto a questo trofeo, vincendo le ultime quattro edizioni.

L'Atalanta ha comunque ben impressionato contro la Roma in campionato e inoltre è una delle due formazioni che non hanno perso quest'anno contro la Juventus (2-2 in campionato a Bergamo a fine dicembre).

Atalanta-Juventus sarà trasmessa su Rai 1 e Rai play (streaming da tablet, pc, smartphone) con orario del calcio d'inizio fissato alle 20:45. Con ogni probabilità Cristiano Ronaldo sarà schierato dal primo minuto in compagnia di Dybala e Bernardeschi.

Inter-Lazio, Spalletti non può più sbagliare

Inter-Lazio è in calendario domani, giovedì 31 gennaio alle ore 21:00. La stagione dell'Inter non è certo brillante e la conferma di Spalletti è tornata in discussione, soprattutto ora che Conte e Mourinho sono tornati liberi. In questo contesto difficile, la conquista della Coppa Italia potrebbe essere un obiettivo da tenere nella massima considerazione per l'Inter, che farà di tutto per arrivare almeno alla finalissima di Roma. Il discorso vale però anche per i laziali guidati da Simone Inzaghi. Inter-Lazio [VIDEO] andrà in onda su Rai 2 e Rai Play. Se l'Inter dovesse riuscire a passare il turno avremo un suggestivo derby in semifinale di Coppa Italia: Milan-Inter.