Dopo il martedì di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, sarà nuovamente in campo per allenarsi e mettere nel mirino la partita contro la Lazio. Massimiliano Allegri per il match dell'Olimpico ritroverà probabilmente Miralem Pjanic, che ha scontato il turno di squalifica, e spera di poter avere di nuovo a disposizione Mario Mandzukic. Il croato lavora per rientrare il prima possibile [VIDEO]anche se non si vorranno correre rischi. Dunque, oggi dopo l'allenamento della Juve potrebbe capirsi qualcosa in più sulle condizioni degli acciaccati.

In particolare bisognerà monitorare le condizioni di Sami Khedira, che lunedì doveva giocare contro il Chievo, ma nella rifinitura mattutina ha preso una botta al ginocchio e per questo motivo è stato costretto al forfait.

Dunque, al momento, non è ancora certo il suo impiego per la partita contro la Lazio.

Pjanic verso il rientro

Questo pomeriggio, i cancelli della Continassa riapriranno per accogliere i giocatori della Juve, che rientreranno per l'allenamento pomeridiano. In realtà ieri al JTC si erano già ritrovati Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, che nonostante il giorno di riposo avevano scelto di fare gli straordinari e di presentarsi comunque al centro sportivo bianconero. Da oggi la squadra si ritroverà al completo per mettere nel mirino la sfida contro la Lazio. Per questo match, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare Miralem Pjanic. Il numero 5 bianconero ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe essere regolarmente in campo. Adesso però resta da capire se il bosniaco ha smaltito del tutto la contusione al polpaccio riportata contro il Milan in Supercoppa.

Perciò, probabilmente dopo l'allenamento di oggi se ne saprà qualcosa in più sulle scelte di formazione.

Contro la Lazio è possibile ci sia qualche cambio

Domenica la Juventus sarà nuovamente in campo per affrontare la Lazio. Ma le partite per i bianconeri nelle prossime settimane saranno moltissime e già il 30 gennaio ci sarà la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Domenica è possibile che Massimiliano Allegri possa effettuare qualche cambio [VIDEO]proprio per dosare le energie dei suoi ragazzi. Contro la Lazio potrebbe riposare Giorgio Chiellini e al suo posto potrebbe giocare Daniele Rugani che affiancherebbe Leonardo Bonucci. Anche sulle corsie laterali non sono da escludere novità e potrebbe rientrare Joao Cancelo. Ogni decisione verrà presa solo dopo aver avuto un quadro completo anche sui recuperi degli infortunati.