Lazio-Juventus è probabilmente il confronto di maggior interesse della seconda giornata di ritorno della Serie A. La gara mette infatti di fronte i padroni di casa, in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e gli ospiti che comandano a classifica e non nascondono l’ambizione di confermarsi a fine stagione come la formazione vincitrice dello scudetto. La Lazio arriva a questo importante appuntamento dopo la sconfitta rimediata al San Paolo di Napoli, che ha rallentato la corsa degli uomini di Simone Inzaghi, posizionati adesso al sesto posto ma a soli due punti dalla quarta piazza occupata dal Milan.

La Juventus invece ha iniziato il 2019 continuando la striscia di vittorie, con il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Bologna [VIDEO], l’affermazione nella Supercoppa italiana ottenuta contro il Milan e il successo in campionato contro il Chievo Verona.

Le formazioni di Lazio-Juventus, in programma domenica 27 gennaio alle ore 20:30 allo Stadio Olimpico di Roma, valida per la 21^ giornata della Serie A 2018/2019, saranno prive di diversi elementi dei rispettivi organici, indisponibili a causa di contrattempi di natura fisica o di provvedimenti del Giudice Sportivo.

Qui Lazio

La Lazio cercherà di fermare la marcia dei campioni d’Italia in carica schierandosi con il 3-5-1-1 e con Strakosha a difesa dei pali della propria porta. In difesa mancherà lo squalificato Acerbi che salterà una gara di campionato dopo parecchi anni. Dovrebbero quindi giocare dal primo minuto Luiz Felipe, Wallace e Radu anche se il primo è in dubbio e potrebbe essere sostituito da Bastos. Sulle fasce laterali Marusic deve ancora scontare un turno di squalifica e il suo posto potrebbe essere preso da Lulic, che verrebbe dirottato quindi a destra con Lukaku a sinistra.

Nella zona centrale del campo Parolo, Leiva e Milinkovic Savic sono in vantaggio su Badelj, Cataldi e Murgia. In attacco pochi dubbi sulla presenza di Luis Alberto alle spalle di Immobile con Correa e Caicedo pronti ad entrare in caso di necessità.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe presentarsi all’Olimpico di Roma con il 4-3-3 e con il solito ballottaggio tra Perin e Szczesny per il ruolo di portiere titolare. Il polacco potrebbe rientrare dopo l’esclusione nella gara contro il Chievo. Nel reparto arretrato non sono a disposizione Barzagli e Benatia e quindi sono in tre a giocarsi due maglie. Chiellini potrebbe usufruire di un turno di riposo a vantaggio di Bonucci e Rugani. Anche sulle corsie esterne Allegri deve sciogliere dei dubbi anche se Cancelo non è ancora al massimo della condizione e quindi potrebbe partire dalla panchina con De Sciglio ed Alex Sandro in campo dal primo minuto.

In mediana rientra Pjanic dalla squalifica mentre sono in dubbio Khedira e Betancur. Lo schieramento più probabile vede quindi partire dal primo minuto Emre Can e Matuidi ai fianchi del bosniaco.

In avanti sono sempre indisponibili Cuadrado e Mandzukic e, accanto agli inamovibili Dybala e Ronaldo, si giocano una maglia da titolare Bernardeschi e Douglas Costa con l’italiano favorito.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Wallace, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Durmisi, Badelj, Murgia, Cataldi, Neto, Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybaka, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cancelo, Chiellini, Spinazzola, Kean, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.