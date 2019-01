Annuncio

Sono stati giorni di grande apprensione questi ultimi per il mondo del calcio, sconvolto dalla scomparsa dell'aereo [VIDEO] su cui volava l'attaccante ex Nantes diretto verso il Galles per intraprendere la sua nuova avventura professionale. I soccorsi e le relative ricerche sono stati interrotti la scorsa notte per la scarsa visibilità, riprendendo solo questa mattina. Nonostante il calcio intero si sia stretto in preghiera augurandosi il meglio per Emiliano Sala, come confermato dalle stesse forze dell'ordine le speranze sono ben poche.

L'area ispezionata, dove risultano avvenuti gli ultimi contatti radio con il velivolo, è davvero molto vasta e nebbia e ghiaccio rendono complicate tutte le operazioni.

L'ultimo audio del calciatore: 'Ho paura!'

Sconvolge il messaggio audio reso noto dal Clarin che il calciatore pare abbia inviato tramite Whatsapp ai compagni di squadra.

"Sono qui sull'aereo, ma sembra che cada a pezzi. Ho paura!"

Al raccapricciante messaggio, di cui la veridicità è stata confermata dal padre dell'attaccante argentino, se ne aggiunge un secondo, quasi un triste presagio.

"Se entro un'ora e mezza non avrete mie notizie, non so se manderanno qualcuno a cercarmi e non mi troveranno mai." Le condizioni a quanto pare fatiscenti dell'aereo su cui si trovava il calciatore potrebbero essere una della cause dell'avaria.

Nella notte sono stati trovati vari oggetti in mare [VIDEO], ma non è possibile definire con precisione se essi si trovassero sull'aereo incriminato. Le ricerche proseguiranno per l'intera giornata odierna, finché le condizioni meteo lo permetteranno.

🛑 El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl — Clarín (@clarincom) 22 gennaio 2019

Il calcio mondiale si stringe attorno Emiliano Sala

Il primo segnale lo lancia il Nantes, impostando il volto di Emiliano Sala come immagine del profilo sui social; continua a parlarne il presidente del Cardiff, la squadra di Premier ha infatti annullato gli allenamenti e le riunioni tecniche della giornata di ieri; annullati anche il match di coppa del Nantes e quello in campionato contro il Saint-Etienne.

Vari calciatori, compagni ed ex compagni, hanno utilizzato i propri social per poter inviare un messaggio di vicinanza al ventottenne argentino, da chi lo ha conosciuto in quel di Nantes a chi avrebbe voluto accoglierlo in Inghilterra. Anche in Serie A si spera per l'incolumità del ragazzo; struggente il messaggio del terzino del Napoli, Malcuit, ex compagno do squadra di Emiliano.