Va di scena allo stadio Marcello Torre con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 lo scontro salvezza Paganese-Siracusa: gli azzurrostellati del tecnico De Sanzo chiudono la classifica del girone C della Serie C con appena otto punti realizzati e sono reduci dalla vittoria contro il Rende nell'ultimo turno di campionato [VIDEO], prima della sosta natalizia, considerato che i campani hanno osservato un turno di riposo domenica scorsa come da regolamento.

Gli aretusei invece sono relegati ai margini della zona play-out, con diciotto punti finora conquistati, ma con un punto di penalizzazione inflitto dalla Giustizia Sportiva, che ha deciso così di punire il club siciliano in seguito ad alcune violazioni segnalate dal Covisoc.

A dirigere la sfida Paganese-Siracusa è stato designato l'arbitro Giuseppe Repace della sezione AIA di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre della sezione AIA di Orvieto e Paolo Massimo Maria Campogrande della sezione AIA di Roma 1.

Probabili formazioni Paganese-Siracusa

Il tecnico della Paganese Fabio De Sanzo non avrà a disposizione gli squalificati Della Corte e [VIDEO]Scarpa [VIDEO], mentre Punzi non è stato convocato perché vittima di infortunio: il trainer di Castrovillari sarebbe intenzionato a schierare tutti i nuovi acquisti di questo mercato di riparazione, ossia Stendardo, Capece e Perri.

L'allenatore del Siracusa Ezio Raciti invece dovrebbe lasciare in panchina il neo acquisto Nicola Talamo, ex di turno, mentre è in dubbio l'impiego di Daffara e Rizzo, che potrebbero eventualmente essere sostituiti da Di Sabatino e Vazquez.

Di seguito le probabili formazioni di Paganese-Siracusa:

PAGANESE (4-3-1-2): Santopadre; Tazza, Piana, Stendardo, Perri; Carotenuto, Capece, Nacci; Cesaretti; Cappiello, Parigi. A disp.: Galli, Sapone, Gaeta, Fornito, Della Morte, Diop, Gori, Alberti, Acampora, Schiavino, Gargiulo.

All.: Fabio De Sanzo

SIRACUSA (3-4-2-1): Crispino; Daffara, Turati, Bruno; Palermo, Gio. Fricano, Ott Vale, Parisi; Rizzo, Tiscione; Catania. A disp.: D'Alessandro, Bertolo, Boncaldo, Di Sabatino, Gia. Fricano, Lombardo, Del Col, Mustacciolo, Russini, Cognigni, Talamo, Vazquez. All.: Ezio Raciti