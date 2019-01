Annuncio

Annuncio

7' - Kessié conquista il primo calcio d'angolo della partita

5' - Sampdoria più propositiva in questi primi minuti, Milan comunque attento

1' - Sampdoria con la classica casacca blucerchiata, Milan con la maglia nera ed inserti rossi

1' - L'arbitro Pasqua fischia l'inizio del match

17.59: Viene osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dello storico medico sociale del Milan, Giovanni Battista Monti, scomparso ieri

17.58: Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

16.59: Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu

16.56: Siamo in attesa delle formazioni ufficiali

Tabellino Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

A disposizione: Belec, Vieira, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Tavares, Ferrari, Defrel, Rolando, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.

Advertisement

A disposizione: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Mauri, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Strinic, Simic, Cutrone, Laxalt. Allenatore: Gennaro Gattuso

ARBITRO: Pasqua della sezione di Tivoli (Tolfo-De Meo; VAR: Irrati - AVAR: Tasso; IV: Fourneau)

MARCATORI: -

NOTE: -

RECUPERO: -

ANGOLI: -

Sampdoria-Milan, la presentazione del match

Con la sosta invernale della Serie A in corso, entra nel vivo la Coppa Italia, che questa sera propone l'interessante match Sampdoria-Milan: la gara, valida per gli ottavi di finale della competizione nazionale, si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio di inizio previsto per le ore 18.00.

A dirigere l'incontro Sampdoria-Milan è stato designato il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo della sezione di Pordenone e Pasquale De Meo della sezione di Foggia.

Advertisement

Al Var è stato designato il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato dall'assistente Gianmattia Tasso della sezione di La Spezia. Quarto uomo designato è il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

Probabili formazioni Sampdoria-Milan

Il tecnico dei blucerchiati Giampaolo dovrebbe optare per un 3-4-1-2 con Rafael tra i pali, Tonelli ed Andersen centrali di difesa, mentre Sala e Murru agiranno rispettivamente a destra e a sinistra. Praet, Ekdal e Linetty completano la linea mediana, mentre Ramirez agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Quagliarella e Caprari.

Il tecnico dei rossoneri Gattuso invece ritrova Higuain, che comporrà il tridente d'attacco completato da Castillejo e Calhanoglu. Esordio da titolare per il neo acquisto Paquetà, che agirà da mezz'ala sinistra, con Kessiè sul lato opposto. Bakayoko completerà il reparto a centrocampo [VIDEO]. Musacchio e Romagnoli centrali di difesa, con Abate e Rodriguez terzini. Reina tra i pali.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu.