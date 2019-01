Annuncio

Inter e Lazio si ritrovano domani sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' per una sfida secca (calcio d'inizio alle ore 21). In palio c'è il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, per entrambe le formazioni la coppa nazionale è certamente un obiettivo importante, un trofeo da vincere. Complessivamente sono 16 le sfide di Coppa Italia tra nerazzurri e biancocelesti e di queste 8 sono state disputate a Milano. Il bilancio delle sfide di San Siro premia di poco l'Inter che ha vinto 3 volte contro le 2 della formazione capitolina, mentre le divisioni della posta sono state 3.

Ovviamente quella di domani sera è una sfida secca per cui dovrà esserci necessariamente un vincitore.

Incroci di coppa negli anni '60 e '70

La prima sfida tra Inter e Lazio in Coppa Italia in realtà si giocò a Roma nel 1959 e venne vinta 1-0 dai nerazzurri.

Per quanto riguarda però nello specifico la nostra statistica, il primo confronto a Milano è del 5 aprile 1961 e vide uscire con la posta piena la Lazio con un gol realizzato da Morrone dopo 10'. In realtà il match fu caratterizzato da una sorta di assedio della squadra allenata da Helenio Herrera che vide però uscire a braccia alzate quella ospite grazie all'unica, vera azione condotta verso la porta di Da Pozzo in contropiede. I biancolecesti sarebbero giunti fino alla finale del trofeo, sconfitti però 0-2 dalla Fiorentina. Di ben altra tipologia la sfida che caratterizzò la Coppa Italia edizione 1975/76: Inter e Lazio erano incluse nello stesso girone della seconda fase la cui vincitrice sarebbe andata in finale per la conquista del trofeo, la sfida di San Siro si chiuse 3-2 per i nerazzurri al termine di una vera altalena di emozioni: ospiti in vantaggio al 25' con Garlaschelli, immediato pareggio 1' dopo di Marini; Inter in vantaggio al 64' con Bertini su rigore, ma raggiunta da Wilson 5' dopo.

Il match-point per i nerazzurri sarà realizzato a 6' dalla fine da Roberto Cesati, 19enne attaccante che era subentrato meno di 20' prima a Boninsegna. Tuttavia nè l'Inter, nè la Lazio andranno in finale di Coppa Italia, la classifica del girone premierà il Verona.

Sfide scoppiettanti negli anni '90

Inter e Lazio tornano avversarie in Coppa Italia nella stagione 1995/96. A Milano, il match valido per l'andata dei quarti di finale si chiude sull'1-1, rete nerazzurra di Ganz e pareggio di Rambaudi. L'Inter passerà poi il turno espugnando l'Olimpico nella partita di ritorno. Strepitosa la prestazione dei nerazzurri allenati da Mircea Lucescu nella stagione 1998/99: nel ritorno dei quarti di finale, l'Inter è chiamata a rimontare la sconfitta per 1-2 subita all'Olimpico, in cui la splendida rete realizzata da Yuri Djorkaeff ha mantenuto in piedi le speranze di qualificazione, e lo fa travolgendo gli aquilotti con un incredibile 5-2: Djorkaeff è ancora protagonista con una doppietta, vanno inoltre in gol Cauet, Ze Elias e Moriero, mentre per la Lazio segnano Vieri e Lombardo.

La finale del 2000, il dramma di Ronaldo

Nessun interista, tra coloro che c'erano quasi 19 anni fa, ha invece dimenticato la doppia finale del 2000. Quella che ospita la Lazio il 18 maggio per la gara di ritorno che assegna il trofeo è un'Inter ancora sotto choc per quanto accaduto nel match d'andata, poco più di un mese prima, quando i biancolecelesti hanno vinto di misura, 2-1, ma il risultato è passato in secondo piano rispetto al dramma vissuto da Ronaldo. Il centravanti brasiliano torna da un lungo infortunio e viene gettato nella mischia da Marcello Lippi al 58': 7' dopo prende palla al limite dell'area e cerca di superare un avversario con il suo celebre doppio passo, si accascia a terra e si tiene il ginocchio con entrambe le mani, piange ed urla. Il tendine rotuleo del fenomeno si è appena 'frantumato', è la pagina più nera della sua grande carriera. Quelle immagini, davvero drammatiche, uniscono nella solidarietà verso Ronaldo un pò tutti i tifosi italiani. Al ritorno l'Inter non andrà al di là dello 0-0, la Lazio vincerà la sua terza Coppa Italia.

Le ultime sfide

Le due formazioni si ritrovano al 'Meazza' il 2 febbraio del 2006, è il ritorno dei quarti di finale dopo la prima partita terminata in parità e l'Inter vince 1-0 con la rete dell'ex di turno, Dejan Stankovic. In quella stagione i nerazzurri avrebbero vinto la loro quinta Coppa Italia. Un'altra doppia sfida si disputa invece in semifinale nella stagione 2007/2008, la gara di San Siro termina a reti bianche, poi i nerazzurri espugneranno 2-0 l'Olimpico e si qualificheranno per la finale, persa al cospetto della Roma. Infine la gara secca dei quarti di finale della Coppa Italia 2016/2017, disputata a San Siro il 31 gennaio e vinta dai biancolecesti per 2-1 con le reti di Felipe Anderson e Biglia, mentre il gol interista porta la firma di Brozovic. Considerato che domani, in occasione della gara di questa stagione, saranno trascorsi due anni esatti da quella partita, per i tifosi dell'Inter più superstiziosi gli scongiuri sono praticamente obbligatori.