Freddo e pioggia al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Roma [VIDEO] che mette in palio la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia. Nonostante ciò lo stadio presenta un discreto colpo d'occhio con 2500 tifosi giallorossi al fianco della squadra nella delicata sfida con i viola. Dall'altra parte i toscani sognano di mettere lo sgambetto alla favorita squadra di Di Francesco e proseguire nell'avventura nella manifestazione tricolore. Per centrare il prestigioso risultato Pioli si affida al tridente con Muriel in grande spolvero.

L'attaccante ha esordito in viola con una doppietta realizzata contro la Sampdoria. Sull'altro fronte il tecnico della Roma schiera Schick al centro dell'attacco. Quest'ultimo potrebbe dar vita ad una staffetta in corso d'opera con Dzeko che, nell'occasione, partirà dalla panchina.

La sfida di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta [VIDEO] su Rai 2 con inizio alle 18:15.

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali

Fiorentina: Lafont; Milenjkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Simeone. Allenatore: Pioli

ROMA: Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Manganiello

1': minuto di silenzio per l'ex viola Egidio Pandolfini prima del via del match

2': prima chance per la Roma con una conclusione di Pastore che termina di poco a lato.

3': conclusione di Chiesa dalla distanza, palla di poco a lato