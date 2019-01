Annuncio

Annuncio

Terminata la pausa invernale della Serie A si torna in campo. Napoli-Lazio sarà il big match della 20^ giornata e al San Paolo si prevede un grande spettacolo. I biancocelesti hanno chiuso il girone d'andata al quarto posto, obiettivo stagionale dichiarato, e vengono dalla roboante vittoria in Coppa Italia contro il Novara della settimana scorsa. La squadra di Carlo Ancelotti vuole riprendere al meglio la rincorsa alla Juventus capolista, sopra di 9 lunghezze. Ma dove vedere la partita in tv domenica sera? La diretta di Napoli-Lazio sarà trasmessa in abbonamento su Sky e sarà visibile anche in streaming.

Leggi anche Mercato Torino: i granata rischiano di perdere il giovane promettente Damascan

Napoli-Lazio in tv, dove vedere la diretta TV del match su Sky

Nella gara di andata all'Olimpico, nella prima giornata di campionato, i partenopei vinsero per 2-1 in rimonta.

Advertisement

Dopo l'iniziale rete di Ciro Immobile, gli azzurri pareggiarono il contro con Milik, per poi ribaltare il risultato con Lorenzo Insigne.

La sfida si giocherà domenica 20 gennaio alle ore 20.30 e a dirigere l'incontro sarà il signor Rocchi della sezione di Firenze. Napoli-Lazio andrà, dunque, in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202 del decoder satellitare): la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Daniele Adani.

Napoli-Lazio in streaming, info su dove vedere il match di Serie A

Moltissimi appassionati del grande calcio non potranno seguire il big match in diretta tv [VIDEO]. La soluzione è quella di guardare Napoli-Lazio in streaming e per gli abbonati della pay tv di Murdoch sarà possibile farlo in modo completamente gratuito su pc, smartphone e tablet su Sky Go.

Advertisement

I migliori video del giorno

Un' altra soluzione per vedere la partita live in streaming, a pagamento per tutti, è Now Tv: la televisione online di Sky consente di acquistare i singoli pacchetti, senza dover sottoscrivere l'abbonamento e senza il bisogno di una parabola.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Dopo aver scoperto come vedere il match, passiamo alle probabili formazioni. Il girone d'andata ha lasciato in eredità al Napoli le squalifiche di Koulibaly e Insigne. Per il difensore è stato respinto il ricorso della società per le due giornate comminategli dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro l'Inter. Squalificato anche Allan, spazio dunque a Diawara e Ruiz dal primo minuto. In attacco la coppia-gol Milik-Mertens [VIDEO].

Rosa quasi al completo per Simone Inzaghi, che sarà privo dello squalificato Marusic, ma per il resto punterà sui migliori. Solito schieramento 3-5-1-1 per i biancocelesti, con Immobile che sarà assistito da Luis Alberto; probabile panchina per Correa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabián Ruiz; Mertens, Milik.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.