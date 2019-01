Annuncio

Napoli-Lazio è un confronto che mette di fronte due squadre di alto livello che possono certamente essere considerate tra le più forti del campionato di serie A.

I padroni di casa stanno tenendo un ritmo notevole che li colloca al secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Juventus. Gli ospiti invece si trovano in quarta posizione e non nascondono le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima edizione della Champions League che lo scorso anno è sfuggita nelle battute conclusive dell’ultima gara.

La gara sarà senza dubbio condizionata dalle assenze causate dalle decisioni del giudice sportivo che ha fermato Koulibaly, Allan ed Insigne nel Napoli e Marusic nella Lazio.

Dei 4 solamente il forte difensore senegalese può avere la possibilità di partecipare alla partita, dal momento che la società partenopea ha presentato ricorso contro la sua squalifica ed un verdetto favorevole consentirebbe a Carlo Ancelotti di ritrovare uno dei punti fermi della sua formazione. Le assenze non impediranno comunque di assistere ad un match di ottimo livello, nel quale i punti in palio valgono molto sia per l’impatto sulla classifica sia per l’aspetto psicologico dei due gruppi.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio, in programma domenica 20 gennaio alle ore 20:30 allo stadio “San Paolo” di Napoli, valida per la 20^ giornata della Serie A 2018/2019, sono caratterizzate da numerose assenze che colpiscono, in modo particolare, l’organico a disposizione di Carlo Ancelotti.

Qui Napoli

Il Napoli per la prima gara di campionato del 2019 dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 e con Meret destinato a vincere il ballottaggio con Ospina e Karnezis per il ruolo di estremo difensore titolare.

Nel reparto arretrato non ci sarà sicuramente Chiriches ancora convalescente dopo l’intervento al legamento e c’è il dubbio legato alla presenza di Koulibaly [VIDEO], la cui squalifica per un turno potrebbe essere cancellata last minute in seguito al ricorso presentato dalla società partenopea. Se il difensore senegalese dovesse restare squalificato, spazio ad Albiol e Maksimovic dal primo minuto con Hysaj e Ghoulam in vantaggio su Malcuit e Mario Rui per la titolarità sulle corsie esterne.

In mezzo al campo Allan è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo ed Hamsik è ancora acciaccato, per cui a far coppia con Zielinski in posizione centrale dovrebbe essere Rog, mentre Callejon e Fabian Ruiz dovrebbero presidiare le fasce laterali. In attacco altra squalifica, questa volta per Insigne, e coppia d’attacco praticamente obbligata con Milik e Mertens che avranno Verdi, Younes ed Ounas come alternative in panchina.

Qui Lazio

La Lazio dovrebbe presentarsi al “San Paolo con il 3-4-2-1 e con Strakosha sempre a protezione dei pali della porta biancoceleste.

In difesa Inzaghi non ha nessun problema e quindi può scegliere tranquillamente tra tutti i componenti dell’organico. Il tecnico dovrebbe quindi affidarsi dal primo minuto ai giocatori che più sono stati utilizzati nella prima metà di stagione vale a dire Luiz Felipe, Acerbi e Radu con Basts e Wallace a disposizione in panchina.

In mediana non ci sarà Marusic che ha accumulato due giornate di squalifica in seguito all’espulsione rimediata nell’ultimo turno nella gara contro il Torino. Il giocatore montenegrino dovrebbe essere sostituito sulla destra da Patric, con Lulic sulla corsia opposta e Parolo con Lucas Leiva in posizione centrale. In attacco solito ballottaggio tra Correa e Luis Alberto per affiancare Milinkovic Savic alle spalle di Immobile, ma lo spagnolo sembra in vantaggio e dovrebbe quindi partire dal primo minuto.

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Rog, Zielinski, Fabian Ruiz; Milik, Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Diawara, Verdi, Ounas, Younes. Allenatore: Ancelotti.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic Savic, Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Durmisi, Lukaku, Badelj, Murgia, Cataldi, Correa, Caicedo, Rossi. Allenatore: Inzaghi.