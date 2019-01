Annuncio

A Gedda si assegna in primo trofeo della stagione: Juventus e Milan si affrontano per la Supercoppa italiana. I bianconeri di Allegri, campioni d'Italia 2017-18, affrontano i rossoneri di Gattuso, finalisti della Coppa Italia 2017-18. In Coppa Italia la squadra di Massimiliano Allegri ha battuto il Bologna 2-0, accedendo abbastanza agevolmente ai quarti di finale. Il tecnico livornese ha fatto riposare molti giocatori, tra cui Cristiano Ronaldo e Dybala, mentre quella di Gattuso ha dovuto sudare 120 minuti per avere la meglio sulla Sampdoria.

La diretta di Juventus-Milan sarà trasmessa mercoledì 16 gennaio alle 18,30 ora italiana in streaming su Rai Play e in tv su Rai 1.

Diretta tv Juventus-Milan e orario, in chiaro su Rai Uno

La Supercoppa italiana 2019 [VIDEO] si giocherà al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, in Arabia Saudita.

Non è la prima volta che la sfida si gioca all'estero, stavolta però ci sono state molte polemiche sulle condizioni di accesso alla stadio alle donne nel Paese arabo. Prova a spegnerle e a spiegare la scelta della Lega il presidente Micciché, con una nota: "La nostra Supercoppa - si legge - sarà la prima competizione internazionale a cui le donne saudite potranno assistere dal vivo". Tornando alla partita, la diretta tv di Juventus-Milan sarà trasmessa mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane (20.30 locali) in chiaro su Rai Uno.

Juventus-Milan info streaming, come vedere la Supercoppa italiana gratis

Sarà possibile anche seguire Juve-Milan in streaming live gratis. La rete nazionale manderà gratuitamente la sfida tramite Rai Play, disponibile su pc e, come applicazione, su dispositivi come smartphone e tablet.

Supercoppa Juve-Milan, la rivincita del 2016

Quella tra i bianconeri ed i rossoneri [VIDEO] non è per nulla una finale inedita di Supercopppa italiana. Due stagioni fa in Qatar a Doha a dicembre, fu la squadra allora allenata da Vincenzo Montella ad alzare il trofeo dopo i calci di rigore.Le due squadre si sono ritrovare spesso nell'atto finale di competizioni nazionali, come per esempio le due finali di Coppa Italia nel 2018 e nel 2016.

Probabili formazioni Juventus-Milan Supercoppa Italiana 2019

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Castillejo.