Andrea Belotti potrebbe essere uno dei principali giocatori che infiammeranno la prossima sessione di Calciomercato estiva. Il centravanti del Torino è finito nel mirino della Roma, che è alla ricerca del sostituto del centravanti bosniaco, Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Capitale in estate, dopo aver sfiorato il trasferimento già lo scorso anno, quando fu vicino al Chelsea. Il Gallo ha dato segnali di ripresa nelle ultime partite del girone di andata e sembra stia tornando sui livelli che lo avevano fatto finire nel mirino dei top club europei.

Allora i granata decisero di blindarlo con un rinnovo di contratto con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Un 'Gallo' per il dopo Dzeko

La Roma ha cominciato a muoversi sul mercato già in vista della prossima stagione.

I giallorossi, già la scorsa estate, hanno completato la rosa praticamente a fine giugno con i vari acquisti, dedicando i mesi di luglio e agosto soprattutto alle cessioni illustri come quelle di Radja Nainggolan all'Inter, Alisson al Chelsea e Kevin Strootman al Marsiglia.

Lo stesso potrebbe succedere il prossimo anno, con la cessione di un big quale sarebbe il centravanti bosniaco Edin Dzeko. L'ex Manchester City quest'anno non sta riuscendo a fare la differenza, come dimostrano i numeri: diciassette le partite giocate e solo due reti messe a segno. Non è escluso il possibile ritorno in Bundesliga, dove l'attaccante giallorosso si è affermato con la maglia del Wolfsburg. E il sostituto del classe 1986 sembra essere Andrea Belotti. L'attaccante del Torino è sembrato in ripresa nelle ultime uscite stagionali, anche se è ben lontano dal rendimento offerto due anni fa.

Il centravanti granata, comunque, ha messo a segno sette reti in diciannove presenze, giocando quindi sempre e dimostrando di aver superato definitivamente i problemi fisici che ne avevano condizionato il rendimento lo scorso anno. Roma che, tra l'altro, è pronta a chiedere ai granata anche Soualiho Meité (qui i dettagli). [VIDEO]

La risposta del Torino

Andrea Belotti potrebbe essere l'uomo mercato in casa Torino il prossimo anno. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha confermato come il centravanti granata gli piaccia. Il patron [VIDEO]del Toro, Urbano Cairo, comunque, ha già dimostrato di poter fare muro alle offerte per il classe 1993. Già un anno e mezzo fa, infatti, fu rifiutata un'offerta importante proveniente dal Milan, da circa 60 milioni di euro. Una cifra alta, ma rispedita al mittente visto che il presidente ha sempre affermato che non si sarebbe seduto al tavolo delle trattative e chi era interessato doveva pagare la clausola rescissoria da 100 milioni di euro. E recentemente lo stesso Cairo, ai microfoni di Teleradiostereo, ha affermato di non aver sentito la Roma e di non essere disposto a trattare la cessione del suo attaccante.