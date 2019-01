Annuncio

Dopo un breve periodo di pausa, ritorna la UEFA Champions League 2018/19 con le gare degli ottavi di finale in partenza il 12 Febbraio. Come i quarti e le semifinali, gli ottavi si svolgeranno in due partite, una di andata e una di ritorno vedendo protagoniste le 16 migliori squadre d'Europa desiderose di vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Ottavi di finale: partite, date e orari

Inizialmente le squadre italiane in Champions League erano quattro, ma sono riuscite a passare al turno successivo solo la Roma e la Juventus, Inter e Napoli invece sono state retrocesse in Europa League.

I primi match di ottavi di finale vedranno impegnata proprio la squadra capitolina [VIDEO] che scenderà in campo contro il Porto: contemporaneamente si sfideranno il Manchester United e il Psg, partite previste per il 12 febbraio alle ore 21:00.

A seguire il 13 Febbraio ci sarà da un lato la gara tra il Tottenham e il Dortmund e dall'altro la sfida tra Ajax e Real Madrid, il 19 Febbraio invece potremo assistere a Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern. La seconda italiana superstite in questo torneo è la Juventus, attesa dalla sfida contro l'Atletico Madrid [VIDEO]prevista per il 20 Febbraio in diretta tv su Rai Uno.

Il tricolore in Champions League

La Juventus e la Roma sono pronte per portare l'Italia in alto, ci sono tutti i buoni presupposti, ma per faro serviranno impegno e concentrazione. Considerando i grandi nomi delle squadre partecipanti, si può affermare che la Roma ha potuto beneficiare del sorteggio più agevole di questo turno: i giallorossi ospiteranno all'Olimpico i portoghesi, le previsioni pre-partita sono positive per i padroni di casa, ma nonostante i favori del pronostico sarà fondamentale non sottovalutare l'avversario che è pur sempre campione in carica del Portogallo.

La squadra di Mister Di Francesco ha dei risultati altalenanti, non trova sempre continuità nelle performance, ma considerando la forza mentale e il talento già dimostrato sui grandi palcoscenici europei, le aspettative rimangono alte. Match importante e complicato invece per i bianconeri, il vantaggio è giocare la partita di ritorno in casa ed essere sostenuti ed incoraggiati dai propri tifosi all'Allianz Stadium di Torino. È un incrocio interessante e fondamentale per i ragazzi di mister Allegri, il club punta ad alzare al cielo il trofeo dopo le due finali perse degli ultimi 4 anni, gli ingredienti e l'ambizione per farlo ci sono. Del resto la Juventus ha già ampiamente dimostrato il proprio valore in campo europeo, la speranza è che la classe di Cristiano Ronaldo possa colmare il gap con le altre big.