Annuncio

Annuncio

Si è disputata ieri la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, i bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al gol di CR7 nella seconda frazione di gara. I vincitori del trofeo si sono dimostrati più concreti nelle conclusioni e hanno costretto alla sconfitta la squadra rossonera, che ha comunque combattuto e ci ha creduto fino all'ultimo.

Per la Juventus si tratta dell'ottava Supercoppa italiana della propria storia.

La partita in pillole

La Supercoppa italiana ha regalato agli spettatori di Gedda una bellissima serata di puro calcio, con uno stadio stracolmo di tifosi soprattutto per l'ospite più atteso, Cristiano Ronaldo che ha regalato anche la gioia del gol, decidendo le sorti della partita.

Nonostante la Juve abbia avuto un possesso palla maggiore e sia stato più concreto, il Milan non ha sfigurato ed è stato un degno avversario fino all'ultimo minuto di gioco, anche se la traversa centrata da Cutrone è stata accompagnata da poche altre occasioni dei rossoneri.

Advertisement

Verso la fine della gara, la squadra di Gattuso si è ritrovata in dieci per il rosso diretto di Kessiè in seguito ad un brusco fallo, decisione presa dal VAR. Probabilmente l'andamento della partita sarebbe potuto cambiare se l'arbitro avesse concesso il rigore in occasione di un fallo di Emre Can su Conti, o per lo meno ci sarebbero meno polemiche a riguardo se avesse consultato la Video Assistant.

Gonzalo Higuain, inizialmente considerato titolare [VIDEO], è stato schierato da Gattuso nel'ultima mezz'ora di gioco in seguito ad una influenza delle ultime ore, ma non ha trovato un'occasione di riscatto per la gara autunnale in campionato contro la Juve, in cui sbagliò un rigore e venne espulso. Il futuro dell'attaccante argentino è ancora incerto, anche se probabilmente il suo approdo a Londra, sponda Chelsea, è vicino.

Advertisement

Il Signore delle finali

Sempre e solo lui, Cristiano Ronaldo ha messo la firma anche nella sua prima finale di Supercoppa italiana portando in vantaggio la Juve nel secondo tempo e siglando la rete del definitivo 1-0.

Una macchina da gol programmata per essere decisiva nei momenti cruciali: CR7, con il successo di ieri, ha collezionato 18 vittorie su 25 finali disputate, conquistando il suo primo trofeo con i bianconeri.

Ronaldo, approdato alla Juve nell'estate del 2018, ha subito messo in chiaro di voler affrontare una nuova sfida, di voler vincere tutto e di provare a battere ogni record con questa maglia. Il cammino è ancora lungo, ma lui, passo dopo passo e con duro lavoro, pare stia mettendo le basi per far avverare tutti i suoi desideri.