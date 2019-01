Annuncio

Domani, mercoledì 16 gennaio, Juventus e Milan scenderanno in campo per giocarsi il primo trofeo stagionale che, in realtà, è un'appendice della passata stagione. Il match che vale la Supercoppa italiana avrà luogo in Arabia Saudita, nel King Abdullah Stadium di Gedda alle 18:30 (ora italiana) e sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 [VIDEO]. Da un lato c'è una Juve adrenalinica, sempre affamata di vittorie e successi nonostante in questi anni abbia dominato la scena a livello nazionale, dall'altro c'è un Milan che ha bisogno di ritrovare la sua identità di squadra dopo un avvio di stagione non facile.

Sollevare un trofeo farebbe davvero bene al morale della truppa di Gattuso ed anche all'albo d'oro della stessa, visto che Juve e Milan sono le formazioni che hanno vinto più volte la Supercoppa, 7 a testa, e chi vincerà domani deterrà pertanto il record di successi del trofeo.

Prima del match di Gedda, bianconeri e rossoneri si sono affrontati altre due volte per la conquista della Supercoppa ed il bilancio è di un successo a testa: nel 2003 vinse la Juventus dopo i calci di rigore, nel 2016 il successo milanista sempre deciso dai tiri dal dischetto. Una curiosità, le sfide tra le due formazioni con la Supercoppa in palio si sono sempre giocate all'estero: nel 2003 negli USA, nel 2016 in Qatar e domani, come già ribadito, in Arabia Saudita [VIDEO].

Allegri deve rinunciare a Mario Mandzukic

Mister Allegri conferma Szczesny in porta protetto dal muro difensivo centrale Bonucci-Chiellini. Sulle corsie esterne sembra certa la presenza di Alex Sandro, mentre sul versante opposto sono in ballottaggio De Sciglio e Cancelo con il primo leggermente in vantaggio.

A centrocampo confermati Pjanic e Matuidi, con Bentancur probabilmente preferito a Khedira ed Emre Can. Massimiliano Allegri non disponde del suo ariete ovvero il grintoso numero 17, Mario Mandzukic, ma in compenso può schierare un tridente d'attacco niente male con Cristiano Ronaldo e Dybala che saranno probabilmente affiancati da Douglas Costa, il brasiliano sembra in vantaggio rispetto a Bernardeschi.

Una gara fondamentale per Higuain

Il Milan arriva da un successo in Coppa Italia contro la Sampdoria, un'altra vittoria contro la Juventus sarebbe di grande prestigio oltre a dare la soddisfazione al club milanese di sollevare un trofeo. Per Gonzalo Higuain è una gara fondamentale: arrivato proprio dalla Juventus in estate per dare un volto diverso ad un attacco tutt'altro che stellare, l'argentino ha finora deluso e proprio nella sfida di campionato contro la sua ex squadra aveva toccato il fondo, fallendo un rigore e finendo ingloriosamente espulso. Potrebbe essere la gara giusta per risalire la china.

Relativamente alla formazione anti-Juve, Gattuso dovrebbe schierare Donnarumma tra i pali con Zapata e Romagnoli in posizione centrale in difesa, mentre sugli out destro e sinistro dovrebbero andare rispettivamente Calabria e Rodriguez. Il trio di centrocampo dovrebbe vedere la conferma del nuovo acquisto Paquetà, già utilizzato in Coppa Italia, oltre a Bakayoko e Kessié. Calhanoglu e Castillejo dovrebbero supportare Higuain nel ruolo di punta centrale e, dunque, nonostante i due gol realizzati contro la Samp in Coppa, Cutrone potrebbe partire dalla panchina.