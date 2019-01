Annuncio

Genoa-Milan è una partita molto attesa e che può essere considerata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi delle 2 contendenti. I padroni di casa con alcuni risultati positivi ottenuti negli ultimi impegni si sono allontanati in maniera sensibile dalla zona pericolosa della classifica ma un passo falso potrebbe causare l’avvicinamento delle squadre che seguono con conseguente coinvolgimento nella lotta per non retrocedere. Gli ospiti invece cercano in tutti i modi di raggiungere il quarto posto per poter accedere alla prossima edizione della Champions League.

E dovrebbero farlo senza l’acquisto estivo di maggior importanza, vale a dire Gonzalo Higuain che è sul punto di accettare la corte del Chelsea per ritornare a lavorare con Maurizio Sarri dopo l’esperienza comune nelle fila del Napoli.

Nei rossoblu mancherà invece il bomber Piatek, che è stato squalificato per somma di ammonizioni, e che potrebbe sostituire proprio il Pipita [VIDEO] nell’organico diretto da Gennaro Gattuso.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan, in programma lunedì 21 gennaio alle ore 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, valida per la 20^ giornata della Serie A 2018/2019, possono essere impostate tenendo conto dell’assenza del bomber Piatek tra le fila dei padroni di casa mentre negli ospiti il tecnico Gennaro Gattuso deve rinunciare a molti lungodegenti ancora out per infortunio e a 3 elementi fermati dal Giudice Sportivo dopo la gara di Supercoppa contro la Juventus.

Qui Genoa

Il Genoa si presenterà davanti ai suoi tifosi per il debutto nel 2019 utilizzando il 3-5-1-1 e con Radu destinato a vincere il ballottaggio con il neo acquisto Jandrei per il ruolo di estremo difensore titolare.

Per il resto tutti a disposizione di Cesare Prandelli che può quindi scegliere con cura le mosse tattiche più adatte ad imbrigliare la manovra dell’avversario di giornata. La retroguardia dovrebbe quindi essere formata da Biraschi, Romero e Criscito con Spolli, Lisandro Lopez e Zukanovic scalpitanti in panchina.

In messo al campo, con Mazzitelli in recupero dall’infortunio, il regista dovrebbe essere Veloso con Hiljemark e Rolon ai suoi lati e Romulo e Lazovic a disimpegnarsi sulle corsie esterne. Tra le riserve dovrebbero partire Sandro, Pereira ed Omeonga.

In attacco c’è l’assenza pesante del bomber Piatek che dovrebbe essere sostituito come punta centrale da Kouame alle cui spalle dovrebbe agire Bessa.

Qui Milan

Il Milan dovrebbe opporsi ai rossoblu con un 4-3-3 di stampo tipicamente offensivo e con Donnarumma a proteggere la porta dagli assalti degli avversari.

Il reparto arretrato non può contare sulle prestazioni di Caldara, che è in recupero ma ancora lontano dal rientro in campo, e di Romagnoli e Calabria che devono scontare un turno di squalifica.

In posizione centrale scelte obbligate con Musacchio e Zapata dal primo minuto mentre sulle fasce spazio ad Abate e Rodriguez con Conti pronto a subentrare in caso di necessità.

A centrocampo mancherà ancora il regista Biglia, che dovrebbe essere sostituito sempre da Bakayoko con compiti più di copertura che di impostazione, e non ci sarà lo squalificato Kessie. Ai fianchi dell’ex giocatore del Monaco dovrebbero quindi agire Paquetà e Calhanoglu.

In avanti ci sono i forfait di Bonaventura, che ha terminato anzitempo la stagione, e di Suso. Per il resto il dubbio è legato alla presenza di Higuain che potrebbe anche non scendere in campo in caso di trasferimento al Chelsea del suo ex tecnico Maurizio Sarri. In caso di cessione dell’argentino il punto di riferimento sarebbe quindi Cutrone con Castillejo e Borini ad agire ai fianchi della boa centrale.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Rolon, Lazovic; Bessa; Kouame. A disposizione: Vodisek, Jandrei, Spolli, Lisandro Lopez, Zukanovic, Sandro, Pereira, Omeonga, Dalmonte, Pandev, Favilli. Allenatore: Prandelli.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Cutrone, Borini. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Simic, Strinic, Conti, Montolivo, Mauri, Bertolacci, Laxalt, Higuain. Allenatore: Gattuso.