Annuncio

Annuncio

Ieri sera, la Juventus si è aggiudicata l'ottava Supercoppa della sua storia. I bianconeri hanno avuto la meglio sul Milan grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Al termine della partita i giocatori della Juve hanno potuto alzare il trofeo al cielo di Gedda e poi hanno festeggiato tutti insieme negli spogliatoi. I bianconeri hanno liberato la loro gioia e soprattutto hanno voluto condividere le immagini più belle dei festeggiamenti sui social. In particolare, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi hanno espresso la loro soddisfazione dopo aver conquistato il primo trofeo della stagione.

CR7 è stato ancora decisivo [VIDEO] e la sua gioia al termine della partita era davvero palpabile. Infatti, Cristiano Ronaldo ci teneva molto a regalare la Supercoppa al popolo juventino e grazie alla sua rete, su assist di Miralem Pjanic, ci è riuscito.

Advertisement

Ronaldo felice dopo la vittoria della Supercoppa

Cristiano Ronaldo, nei suoi primi mesi alla Juventus, [VIDEO]si è subito dimostrato decisivo. CR7 si è ambientato benissimo in bianconero e, a suon di gol e assist, sta regalando grandi soddisfazioni al popolo bianconero. Anche ieri sera a Gedda, il portoghese si è dimostrato uomo in più per Massimiliano Allegri e con il suo gol ha consegnato l'ottava Supercoppa alla Juventus. Al termine della partita, Cristiano Ronaldo ha festeggiato con i suoi compagni e le immagini sono state postate sui social. Lo stesso CR7 ha utilizzato Instagram per esprimere la sua soddisfazione per aver conquistato il suo primo trofeo juventino: "Festeggiamo insieme il primo trofeo della stagione! Forza ragazzi, avanti cosi". Ronaldo ha postato più messaggi sui social per condividere le immagini più belle della serata.

Advertisement

I migliori video del giorno

Infatti, oltre a quella con i compagni ha condiviso anche la foto che lo ritrae con in mano la Supercoppa.

L'orgoglio di Pjanic

I giocatori della Juventus hanno espresso tutta la loro felicità, dopo aver vinto la Supercoppa. I bianconeri volevano fortemente questo trofeo e sono riusciti a conquistarlo. L'uomo decisivo è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo, ma a consegnare la palla decisiva a CR7 è stato Miralem Pjanic. Il numero 5 bianconero ha offerto una palla illuminante al portoghese che è riuscito a battere Donnarumma. Miralem Pjanic, dopo la partita, su Instagram, ha voluto sottolineare con orgoglio la forza della Juve: "Questa finale per togliere il dubbio se fossero più forti i Campioni d’Italia o i vincitori della Coppa Italia".

La gioia di Matuidi

Alla fine della gara contro il Milan, la Juventus ha liberato tutta la sua gioia e i giocatori bianconeri si sono ritrovati a festeggiare il primo trofeo del 2019 negli spogliatoi. I calciatori juventini hanno voluto condividere i momenti più belli dei festeggiamenti sui social. Fra questi c'è Blaise Matuidi che ha postato un'immagine che lo ritrae festante con i compagni.