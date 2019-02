Annuncio

L'ultima giornata di Serie A è stata caratterizzata dai problemi difensivi che hanno causato il pareggio casalingo della Juventus contro il Parma. Sembra cambiare poco in termini di vantaggio in classifica anche se il Napoli ha affondato tre volte l'incolpevole Audero, rosicchiando due punti alla capolista con la vittoria per 3-0 sulla Sampdoria e portandosi così a -9. Stesso distacco che troviamo tra i partenopei e l'Inter, sconfitta a San Siro per 0-1 (rete di Santander) dal nuovo Bologna targato Sinisa Mihajlovic.

Vittorie striminzite e sofferte di Atalanta e Lazio per 0-1 in trasferta rispettivamente con Cagliari e Frosinone, vinte entrambe di misura. Analizziamo ora la prossima giornata di campionato con qualche consiglio per le scommesse.

Lazio - Empoli

Solo un punto separa la Lazio dal quarto posto, ma nelle ultime cinque partite casalinghe solo una volta i biancocelesti hanno fatto bottino pieno, pareggiandone tre e perdendone una. L'Empoli esce dal pareggio nello scontro-salvezza col fanalino di coda Chievo. Entrambe le squadre potrebbero trovare il goal.

Pronostico: goal / Over 1.5 primo tempo

Chievo - Roma

L'andata fu un pirotecnico 2-2 con le firme di Cristante, El Shaarawy, Birsa e Stepinski. Stesso risultato dell'ultima giornata del Chievo contro l'Empoli. Indisponibili Juan Jesus e Under per la Roma e Seculin per i gialloblù. La formazione veronese non ha molto da perdere e dunque giocherà con la sfrontatezza che l'ha contraddistinta nelle ultime uscite,affrontando una Roma in crisi d'identità dopo il pareggio consolatorio contro il Milan.

In pochi hanno dimenticato la batosta di Firenze.

Pronostico: under 3.5 / X

Fiorentina - Napoli

Negli ultimi tre incontri dove la Fiorentina giocava in casa e il Napoli in trasferta troviamo due pareggi ed una vittoria fragorosa per 3-0 dello scorso anno dove, a detta di molti, i partenopei persero il campionato. I viola escono da un pareggio al Friuli e il Napoli da un secco 3-0 ai blucerchiati. La Fiorentina ha azzeccato il colpo Muriel e con un Chiesa in splendida forma il goal potrebbe trovarlo. Dall'altra parte la banda di Ancelotti ha ritrovato il goal di Insigne e in trasferta, in questa stagione, segna quasi sempre.

Pronostico: goal / 1X

Sassuolo - Juventus

Le zebre, falcidiate dagli infortuni in difesa, hanno fatto cilecca con Atalanta, in Coppa Italia, e Parma in Serie A. I neroverdi di De Zerbi hanno ottenuto un buon punto in casa del Genoa, giocando un calcio propositivo avendo più occasioni goal rispetto alla squadra di Prandelli. Ma si sa il Sassuolo ha un soprannome, "Scansuolo", che lo rende inoffensivo ai bianconeri perché, a detta delle prese in giro di altre tifoserie, si "scanserebbe" di fronte alla Vecchia Signora.

Dicerie ma il pronostico vira su Allegri & Co per la voglia di rivalsa e come una sorta di rassicurazione per i tifosi in vista delle partite di Champions contro il Cholo.

Pronostico: 2 / 2 primo tempo

Parma - Inter

I parmigiani sono galvanizzati dall'ultima trasferta dove hanno pareggiato con la Juve mentre la squadra di Spalletti è reduce dall'amara sconfitta casalinga contro il Bologna. All'andata il Parma vinse di misura in trasferta, ma questa volta la banda nerazzurra non può permettersi passi falsi. I vari mal di pancia di Miranda e Perisic e il digiuno di Icardi in zona goal non fanno dormire sonni tranquilli ai nerazzurri.

Pronostico: Under 3.5 / 1X

Bologna - Genoa

Scontro salvezza che all'andata finì 1-0 per i Grifoni. Gli emiliani sono a quota 17 punti, a una sola lunghezza dall'Empoli, mentre i genoani navigano in acque più tranquille coi loro 24 punti. Santander da una parte e Sanabria dall'altra potrebbero fare la differenza in un match dall'esito per nulla scontato.

Pronostico: goal / X

Atalanta - Spal

Gasperini contro Semplici. In questa stagione la Dea in casa ha subito 10 goal, esattamente uno a incontro, segnandone 18 e subendo tre sconfitte. Numeri invertiti per la Spal in trasferta dove ha segnato 10 goal subendone 18, con tre vittorie all'attivo. All'andata 2-0 in favore della Spal.

Pronostico: over 1.5 / over 1.5 primo tempo

Sampdoria - Frosinone

A sole due lunghezze dalla zona Europa League (33 punti contro i 35 di Roma, Atalanta e Lazio) e contro un penultimo Frosinone, che l'ultimo affondo lo ha dato contro il Bologna dell'ultima di Inzagni alla 21^giornata, i blucerchiati vorranno fare bottino pieno. Il sempreverde Quagliarella potrebbe aiutarli con i ciociari vittime sacrificali, almeno sulla carta.

Pronostico: 1 / Combo 1 + over 2.5

Torino - Udinese

Durante gli ultimi 5 scontri tra le due squadre troviamo 2 vittorie granata e 3 pareggi, risultato di parità che si è registrato anche all'andata (1-1). Disastroso il rullino di marcia in trasferta per i bianconeri con una sola vittoria all'attivo e 14 reti subite. Torino, d'altro canto, che tra le mure amiche ha subito sinora ben 4 sconfitte e 13 goal.

Pronostico: 1X / 1

Milan - Cagliari

Dopo il bel pareggio contro la Roma, Gattuso si trova davanti la banda Maran che, in trasferta, ha vinto una sola volta con 7 misere reti segnate. Il Cagliari ha perso l'ultima in casa contro l'Atalanta di misura, pur giocando una buona partita e con qualche occasione sprecata. Piatek e Paquetà sembrano lasciare ben poche speranze di riuscita ai Sardi.

Pronostico: 1 / over 1.5 primo tempo