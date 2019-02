Annuncio

Ritorna la Coppa Italia Serie C con gli ottavi di finale della manifestazione: tra le gare in programma oggi 6 febbraio spicca il derby toscano Pisa-Pontedera, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Particolare attenzione meritano i big match Monza-Pro Vercelli e Trapani-Catanzaro, mentre l'Imolese, dopo un cammino entusiasmante in campionato, proverà a fare bene anche nella manifestazione tricolore ospitando la Carrarese al Romeo Galli.

Potenza-Monopoli è tra squadre in cerca di consacrazione almeno nella competizione tricolore, mentre chiude il quadro delle gare in programma questo pomeriggio Gozzano-AlbinoLeffe.

Nel pomeriggio si disputa anche una gara dei sedicesimi di finale, ossia Viterbese Castrense-Ternana, sospesa a causa delle avverse condizioni meteorologiche: si disputerà la restante parte del match questo pomeriggio alle ore 18.30.

Risultati in tempo reale ottavi di finale Coppa Italia Serie C

Gozzano-AlbinoLeffe 0-0

Gozzano-AlbinoLeffe Monza-Pro Vercelli 1-0 (4' aut. Comi)

Vercelli (4' aut. Comi) Pisa-Pontedera 1-0 (9' Moscardelli)

(9' Moscardelli) Trapani-Catanzaro 1-0 (3' Costa Ferreira)

(3' Costa Ferreira) Imolese-Carrarese ore 15.00

Viterbese Castrense-Ternana 0-1 (sedicesimi di finale, da recuperare ore 18.30)

(sedicesimi di finale, da recuperare ore 18.30) Potenza-Monopoli ore 20.30

Tabellone quarti di finale Coppa Italia Serie C

Di seguito gli accoppiamenti per la fase successiva della manifestazione nazionale della terza serie italiana: