Nella sessione estiva di mercato, la Juventus probabilmente cercherà di rinforzare soprattutto la difesa. I bianconeri, infatti, vogliono trovare un giocatore giovane che possa diventare la colonna della loro retroguardia. Il nome che sembra in cima alla lista dei desideri è quello di Matthijs De Ligt. Sul difensore dell'Ajax però la concorrenza è molta, ma Andrea Agnelli sarebbe già al lavoro da tempo per provare a strappare il giocatore alla concorrenza.

Tante pretendenti per De Ligt

In estate uno dei nomi che potrebbe essere più chiacchierato in ottica mercato è quello di Matthijs De Ligt. Il giocatore dell'Ajax è finito nel mirino del Barcellona, del Manchester City e della Juve.

Il club blaugrana, però, potrebbe tirarsi fuori dalla corsa al giocatore classe '99 perché non vede di buon occhio l'agente del ragazzo Mino Raiola. La valutazione di De Ligt comunque è molto alta e si aggira tra gli 80 e i 90 milioni.

La Juve, però, ha già mosso i primi passi per arrivare al difensore dell'Ajax. Infatti, qualche mese fa Andrea Agnelli in occasione del Golden Boy incontrò proprio De Ligt e il ds dei Lancieri ovvero Edwin Van Der Sar.

Rugani verso il rinnovo con la Juve

La Juve già da mesi ha iniziato a muovere i suoi passi verso Matthijs De Ligt. Qualche mese fa il presidente bianconero incontro il ragazzo oltre al ds dell'Ajax proprio perché il giocatore sarebbe uno degli obiettivi di mercato della Vecchia Signora. Dopo l'incontro che c'è stato a Torino e che risale a qualche mese fa, le parti hanno continuato a sentirsi e i contatti sono sempre vivi. Adesso resta solo da capire se la Juve riuscirà a vincere la concorrenza degli altri club e ad aggiudicarsi uno dei difensori più promettenti del panorama europeo.

In ogni caso in estate la Vecchia Signora punterà a rinforzare la difesa anche perché Andrea Barzagli quasi certamente si ritirerà e perciò Fabio Paratici dovrà inserire un uomo in rosa che possa crescere grazie agli insegnamenti di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. In estate la Juve in difesa dovrebbe cercare di acquistare non solo un difensore ma probabilmente due. Dunque la dirigenza juventina muove già i primi passi per garantirsi i giusti rinforzi nel reparto arretrato. Oltre a pensare ai possibli arrivi in difesa, la Juve pensa anche a blindare i giocatori già presenti in rosa. Infatti, in questi giorni si parla di un possibile rinnovo per Daniele Rugani.