La Juventus raccoglie altri tre preziosissimi punti in quel di Bologna e mantiene le distanze dal Napoli, dilagante a Parma. La testa dei bianconeri è già rivolta al retour match degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid: un'impresa non facile, anzi difficile, soprattutto se consideriamo lo stato di forma del club spagnolo. Servirà una grande Juventus, la stessa che, per poco, non entrò nella storia lo scorso anno contro il Real Madrid. Una stagione, quella bianconera, che dipenderà molto dall'esito del match del 12 marzo, anche e soprattutto in ottica Calciomercato. Fabio Paratici si sta già muovendo e il nome in cima alla lista è quello di Nicolò Zaniolo.

Juventus, nel mirino Nicolò Zaniolo: la Roma cercherà di blindarlo

Come riporta il quotidiano torinese 'Tuttosport', il dirigente bianconero potrebbe 'tifare' per il Milan o per l'Inter da qui alla fine del campionato: il futuro di Zaniolo potrebbe passare da quello che sarà l'esito finale dei quattro posti per la prossima Champions League.

Se la Roma non dovesse qualificarsi l'anno prossimo per la più prestigiosa competizione europea, l'assalto a Nicolò Zaniolo potrebbe davvero arrivare a buon fine. Il club giallorosso avrà l'obbligo di blindare il giovane talentuoso, anche perché, sullo sfondo, c'è l'interesse dei top club europei come Chelsea e Real Madrid.

Zaniolo, i giallorossi stanno già lavorando al rinnovo

La Roma sta già lavorando sul rinnovo di contratto di Zaniolo: secondo le ultime indiscrezioni, l'ex giocatore dell'Inter potrebbe arrivare a guadagnare due milioni di euro all'anno più bonus. Decisamente un bel salto se consideriamo l'attuale stipendio da 700mila euro.

La Juventus, però, è in agguato: la 'Vecchia Signora' è più che mai interessata a portare a Torino colui che viene considerato il più grande talento attuale del calcio italiano. Un giocatore che possa innalzare ancora di più, per quanto possibile, il livello tecnico e qualitativo della formazione bianconera.

Paratici avrebbe già incontrato l'agente di Zaniolo

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', Fabio Paratici avrebbe già avuto un incontro con l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli. La Juventus sarebbe pronta ad offrire cinquanta milioni al club giallorosso: molto dipenderà dal ragazzo originario di Massa e dalla sua decisione di restare all'ombra del Colosseo oppure di migrare verso la Mole Antonelliana. Una trattativa non facile anche se la Juventus cercherà di far leva sul prestigio del club oltre che su un ingaggio che si preannuncia 'importante'. E' opportuno ricordare come Nicolò Zaniolo sia diventato il più giovane calciatore italiano ad aver messo a segno una doppietta nella moderna Champions League, nell'incontro di andata degli ottavi di finale, contro il Porto.