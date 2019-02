Annuncio

Si chiude il quadro delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. La coppa dalle grandi orecchie, competizione principe del panorama calcistico europeo per club, comincia a decretare la prime sentenze. La Juventus ieri sera è stata sconfitta per 2 a 0, rientra a Torino e senza nessuna attenuante sia dal punto di vista del risultato che del gioco, vede così allontanarsi la finale che si disputerà proprio nello stadio dell'Atletico, il Wanda Metropolitano. Ieri sera i bianconeri di Allegri sono stati schiacciati dall’Atletico Madrid e ora sono chiamati ad un return match difficilissimo.

Seppur la gara di ritorno non sia impossibile da rimettere in carreggiata per Ronaldo e compagni, i bianconeri all'Alianz Stadium dovranno giocare la partita perfetta.

Non ha sbagliato il Manchester City di Guardiola, ormai favorita di questa Champions

Gli inglesi ipotecano il passaggio al turno successivo già in questo match di andata in Germania contro lo Schalke 04. La sfida già da prima era piuttosto agevole sulla carta per la squadra di Manchester, i Citizen sono andati in campo e da grandi favoriti guidati dal Kun Aguero hanno ribaltato la squadra tedesca. Proprio l'argentino, reduce dalla tripletta contro il Chelsea di Sarri, dovrebbe essere uno dei protagonisti di questa Champions. Sarà comunque la squadra di Di Francesco a riaprire il ritorno per le italiane.

Zaniolo formato Champions e la Roma dovranno quantomeno segnare un gol al Dragão

Da oggi si pensa alle gare di ritorno, cominceranno i giallorossi il 3 marzo che dovranno affrontare il Porto, Zaniolo e compagni devo cercare almeno un gol per tentare l'approdo ai quarti di finale.

Giocare per difendere il gol di vantaggio conseguito all'Olimpico rischia di essere troppo pericoloso. L'atmosfera al Dragão è sempre stata ostile alle squadre avversarie. Tottenham, Real Madrid e Manchester City sono quasi virtualmente agli ottavi. Spicca su tutte il pareggio del Barcellona, che pur dominando la gara con il Lione è restato all'asciutto, i francesi comunque sfortunati in occasione della traversa, mantengono vive delle speranze di qualificazione, anche qui il Camp Nou potrebbe giocare un ruolo determinante. La gara di ritorno tra Bayern Monaco e Liverpool è la sfida più incerta sulla carta. La squadra di Kloop si è arenata contro il muro bavarese e la squadra tedesca senza tre pezzi da novanta come Boateng, Muller e Robben riesce a portare a casa un pareggio più che pulito.