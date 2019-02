Annuncio

Annuncio

Ieri sera, dopo il walkaround al Wanda Metropolitano, la Juventus si è recata in hotel a Madrid e la squadra ci resterà fino alle 19 di oggi quando i giocatori usciranno per salire in pullman e per spostarsi allo stadio. Questa mattina i bianconeri hanno svolto il risveglio muscolare in albergo per prepararsi al meglio alla partita odierna. Massimiliano Allegri pare aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione e dunque non sarebbero state necessarie ulteriori prove tattiche. Intanto all'esterno dell'hotel che ospita la Juve ci sono già molti tifosi e molti giornalisti che sperano di intravedere Cristiano Ronaldo e compagni. Al momento l'unica persona che ha fatto il suo ingrasso in albergo è Ricardo Regufe, braccio destro di CR7 che si occupa principalmente di comunicazione.

Annuncio

Per quanto riguarda la formazione bianconera, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Sami Khedira che è rimasto a Torino a causa di un problema al cuore e al posto del tedesco dovrebbe giocare Rodrigo Bentancur. Quello che invece sembrava il nodo più grande da sciogliere è stato già risolto dallo stesso tecnico livornese, che ieri ha annunciato che con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic giocherà Paulo Dybala.

De Sciglio favorito su Cancelo

La Juve questa sera sarà in campo al Wanda Metropolitano per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Per questo match i bianconeri giocheranno con il classico 4-3-3. In difesa Massimiliano Allegri si affiderà ai suoi uomini migliori e a guidare la linea a quattro saranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Mentre sulle corsie laterali dovrebbero muoversi Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Il numero 2 bianconero è nettamente favorito su Joao Cancelo. Il terzino portoghese dunque andrà in panchina e potrà essere anche un'opzione importante da utilizzare a gara in corso.

Annuncio

Bentancur al posto di Khedira

Oggi Sami Khedira non potrà essere a disposizione dopo che, nella giornata di ieri ha accusato un problema di salute. Il tedesco è rimasto a Torino per svolgere ulteriori accertamenti e si dovrà capire se dovrà essere sottoposto ad un'eventuale intervento per un'aritmia atriale. Dunque questa sera Massimiliano Allegri non potrà contare su di lui e per sostituirlo ha deciso impiegare Rodrigo Bentancur. Con il numero 30 bianconero giocheranno gli altri due titolarissimi Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.