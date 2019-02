Annuncio

Torna l'Europa League: alle ore 21:00 del 21 febbraio l'Inter affronterà gli austriaci del Rapid Vienna a San Siro nella gara di ritorno. A dirigere il match sarà il portoghese Dias. All'andata decise un calcio di rigore di Lautaro Martinez, che ha permesso ai nerazzurri di Spalletti, orfani di Maurito Icardi, di vincere per 1-0.

Sarà possibile vedere Inter-Rapid Vienna su Sky 201 e 252 e su Tv8. Chi ama la radio potrà invece ascoltare la radiocronaca su Radio uno Rai. In modalità streaming (pc, tablet o smartphone) c'è a disposizione Sky Go.

Le probabili formazioni di Inter e Rapid

Entrambe le formazioni usano il modulo 4-2-3-1, ma a livello individuale l'Internazionale sembra più dotata dal punto di vista tecnico.

Ancora priva del suo bomber Icardi, l'Inter dovrebbe presentarsi in campo con questi undici giocatori: Handanovic, Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Candreva; Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda la squadra ospite, affidata alla guida tecnica di mister Kuhbauer, si dovrebbe sistemare in campo con Strebinger tra i pali, una linea difensiva a 4 composta da Potzmann, Sonnleitner, Hoffmann, Bolingoli ed una mediana a 2 Grahovac e Shwab, e tre uomini offensivi, precisamente Ivan, Murg e Schobesberger. Il terminale offensivo sarà Pavlovic. Per conquistare almeno l'accesso ai tempi supplementari il Rapid Vienna deve vincere per 1-0. Si tratta di un'impresa difficile, ma non impossibile.

Ricordiamo che in caso di vittoria del Rapid per 2-1 gli austriaci si qualificherebbero per effetto delle maggiori reti realizzate fuori casa.

In casa Inter tiene naturalmente banco la vicenda Icardi. La pacificazione tra società, che non ha apprezzato alcune dichiarazioni della moglie-agente, e giocatore appare ancora lontana, ma non impossibile. La tifoseria in questa vicenda si è schierata dalla parte della società.

Per quanto riguarda il calciomercato la società ha messo nel mirino da tempo il centrocampista Ivan Rakitic per giugno: le parti sono sempre più vicine. Nel prossimo turno di campionato gli uomini di Luciano Spalletti sono attesi a Firenze, in una trasferta che si annuncia molto insidiosa. Fiorentina-Inter (25mo turno di serie A si giocherà domenica 24 alle ore 20:30.

Non sottovalutare il Rapid

Il grande pericolo, in questa gara, sarà quello di sottovalutare l'avversario, che nella gara di Vienna è stato gestito con relativa facilità, mostrando anche qualche lacuna sotto l'aspetto tecnico. Dopo la retrocessione dalla Champions in Europa League e l'eliminazione in Tim Cup per mano della Lazio, uscire definitivamente dall'Europa sarebbe un grosso insuccesso per mister Spalletti, considerando la rosa che ha a disposizione. L'Inter è attualmente al terzo posto in classifica in Serie A.

Ieri, intanto, la Lazio è stata eliminata dal Siviglia: dopo avere perso per 1-0 all'andata ha perso anche in Spagna, stavolta per 2-0. Il Napoli affronterà invece lo Zurigo in casa, con i favori del pronostico.