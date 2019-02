Annuncio

Annuncio

“Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, una donna non capisce come un uomo”. Le dichiarazioni rese da Fulvio Collovati nel corso della trasmissione Quelli che il calcio, in onda la domenica su Rai 2, hanno sollevato un polverone mediatico. L’ex difensore della nazionale, campione del mondo nel 1982, è stato sospeso per due puntate dalla Rai per le affermazioni ‘sessiste’. L’opinionista aveva tentato di chiarire la vicenda prima su Twitter e poi intervenendo al programma Il Bello del calcio in onda sull’emittente privata Canale 21.

“Tutto è accaduto in un clima goliardico ma poi è chiaro che ho fatto un’affermazione infelice che ha scatenato un putiferio mediatico.

Annuncio

Sono stato tempestato di telefonate e di commenti, anche molto negativi, sul web e per questo ho chiesto scusa rilasciando una dichiarazione all’Ansa”.

'Affermazione infelice, ho chiesto scusa alle donne'

Fulvio Collovati ha ribattuto che le affermazioni rese nel corso di Quelli che il calcio non erano né sessiste né maschiliste. “A volte sulla tattica mi trovo in difficoltà anche io. Il mio era un discorso prettamente tattico e non sessista ma viviamo in un mondo in cui devi sempre chiedere scusa ed io ho chiesto scusa a tutte le donne che si sono sentite offese da questa mia affermazione”. L’ex calciatore si è rifiutato di scrivere il modulo 4-4-2 con il rossetto rosso su una mano ma ha simbolicamente dato un bacio sulla guancia alla conduttrice (Claudia Mercurio): “Come se questo bacio lo dessi a tutte le donne”.

Annuncio

I migliori video del giorno

Inoltre Collovati si è scusato anche il ct della nazionale femminile. “Mi dispiace, non volevo urtare la sensibilità della Bertolini che è bravissima. In ogni caso non sono un troglodita come qualcuno ha scritto sui social”.

Caterina Collovati replica a Selvaggia Lucarelli

Dopo le dichiarazione rese a Quelli che il Calcio l’ex difensore di Milan e Inter è finito nel mirino dei social. Non sono mancate decise prese di posizione anche da parte di esponenti del mondo della politica e dello spettacolo. “Collovati ha definito le donne incapaci di capire la tattica nel calcio. La fiera del luogo comune. La prossima settimana ci sarà un servizio sulle donne che non sanno parcheggiare” - ha cinguettato su Twitter il vice presidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna.

Annuncio

Sarcastica Selvaggia Lucarelli: “Comunque Collovati è in effetti molto esperto in tattica: in quella di farsi mandare a cag*** da tutto il mondo femminile, galassie limitrofe comprese”. Affermazione che ha provocato la reazione stizzita di Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore. “Complimenti signora da un lato combatte gli haters, dall'altra ne diventa complice stimolando con il suo tweet le offese. Anche questa è tattica coerente”.