Che Juventus sarà quella che martedì prossimo sfiderà l'Atletico Madrid nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League 2018/2019? Una Juve impegnata a limitare al massimo un eventuale passivo in funzione della gara di ritorno a Torino oppure una squadra che cercherà il "colpaccio", per chiudere il discorso qualificazione già domani sera?

Orario di Atletico-Juve

Il calcio d'avvio è fissato alle ore 21:00 del 20 febbraio. Gli appassionati di calcio potranno seguirla facilmente, visto che andrà in video su Rai1 e in modalità streaming su Rai Play da pc, tablet e smartphone. Il ritorno è in calendario il prossimo 12 marzo alle 21:00.

Stato di forma delle due squadre

La Juventus sta attraversando uno splendido periodo di forma.

Ha vinto 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e travolto con lo stesso risultato il Frosinone a Torino, con un Cristiano Ronaldo in grande spolvero. Gli spagnoli al momento sono secondi dietro al Barcellona, con 47 punti, ma davanti al Real Madrid, che ne ha totalizzati 45 in 24 gare.

In campionato l'Atletico ha vinto l'ultima partita in trasferta, sul campo del Rayo Vallecano, per 1-0. Si è trattato di una vittoria molto importante, perché arrivata dopo due sconfitte. Ha segnato 34 gol, subendone 17.

Formazioni probabili

L'Atletico dovrebbe presentare Oblak tra i pali, una difesa schierata a 4 con Juanfran, Gimenez, Godin e Filipe Luis. In mediana dovrebbero andare Saul, Partey, Rodrigo e Koke.

Le due punte dovrebbero essere Griezmann e Morata (o Diego Costa).

La Juventus dovrebbe disporsi in campo con Sceszny, Cancelo (o De Sciglio), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi (o Dybala).

A dirigere il match sarà un arbitro tedesco, il signor Zwayer.

Per i bianconeri impegnati al Wanda Metropolitano di Madrid sarebbe molto importante riuscire a realizzare almeno una rete, che peserebbe molto anche dal punto di vista psicologico per quanto riguarda il discorso qualificazione. Dall'altro lato i colchoneros di Simeone, vecchia conoscenza del calcio italiano, faranno di tutto per aggiudicarsi la partita del 20 febbraio, per andare poi a fare una delle loro proverbiali gare difensive nel return-match.

Dal punto di vista tattico la partita è interessantissima, perché sia l'Atletico che la Juve hanno due splendide difese, ma anche giocatori d'attacco in grado di risolvere la gara con giocate d'alta scuola in qualsiasi momento. Ricordiamo che il calcio d'avvio è fissato alle 21:00 del 20 febbraio. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai1, visibile quindi a tutti.