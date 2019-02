Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento con la Champions League 2019 e quest'oggi, mercoledì 20 febbraio, è in programma l'andata degli ottavi che vedrà protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri, la quale sarà impegnata nella super sfida contro l'Atletico Madrid. Un match decisamente molto atteso dai fan della squadra bianconera, i quali questa sera potranno seguirlo sia in diretta televisiva sui canali gratuiti Rai che in streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it

Dove vedere Atletico Madrid-Juventus di oggi in tv e streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che il palinsesto della rete ammiraglia di oggi prevede dalle 20:35 il via al collegamento in diretta per seguire Atletico Madrid-Juve, con fischio d'inizio ufficiale in programma alle 21:00.

Annuncio

Questa volta, quindi, il match dei bianconeri si potrà vedere in diretta gratuita in chiaro: la novità di questa edizione della Champions League riguarda proprio la messa in onda in diretta televisiva su Raiuno di uno dei match di Champions in programma il mercoledì sera.

Ma sarà possibile seguire l'incontro di Champions di oggi tra Atletico Madrid e Juventus anche in streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay e cliccando nella sezione dedicata alla diretta dei vari canali Rai. Inoltre, vi segnaliamo che sarà possibile vedere l'incontro di questa sera anche in streaming da tablet oppure da cellulare, scaricando l'applicazione gratuita RaiPlay direttamente sui dispositivi mobili.

Annuncio

In questo modo, quindi, basterà avere una connessione internet per poter seguire l'incontro di Champions in qualunque posto, senza dover ricorrere necessariamente al computer di casa.

Prosegue la 'scalata' della Juve in Champions e in Serie A

Una Juventus che porta avanti il suo percorso in Champions, desiderosa di aggiudicarsi l'ambito trofeo, complice anche la presenza del fuoriclasse Cristiano Ronaldo che quest'anno è arrivato a Torino per rinforzare la squadra. Al tempo stesso, però, i bianconeri portano avanti anche il loro percorso in campionato.

Al momento, infatti, la Juventus di Massimiliano Allegri continua a dominare in Serie A, tenendo a debita distanza tutte le altre squadre, tra cui il Napoli di Ancelotti che al momento risulta essere a ben -13 punti dalla vetta: il 'sogno scudetto' per la squadra partenopea, ad oggi, sembra essere solamente un miraggio.