La Champions League torna a prendersi la scena nel mondo dello sport. Dopo le prime quattro partite del 12 e 13 febbraio, mercoledì 20 di disputerà l’incontro tra Atletico Madrid e Juventus. I bianconeri di Allegri dovranno far visita agli avversari guidati da Diego Pablo Simeone per l'andata degli ottavi di finale. La Juventus incontrerà un team un po’ sottotono in seguito alle sconfitte contro Betis e Real Madrid. Tuttavia, il sogno della finale di Champions non ha abbandonato i colchoneros. Lo scontro sarà visibile sia in televisione che in streaming online.

Dove vedere la partita Atletico Madrid-Juventus in tv e streaming

Mercoledì 20 febbraio si disputerà la partita degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus.

Il calcio di inizio è fissato per le ore 21:00. La partita sarà visibile innanzitutto in chiaro su Rai 1, con tanto di lunghi pre e post partita. Per gli abbonati a Sky, inoltre, sarà valida l’opzione sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

La diretta sarà visibile, naturalmente, anche in streaming online attraverso la piattaforma RaiPlay e su SkyGo, servizio riservato unicamente agli abbonati Sky. Per questa seconda opzione sarà necessario disporre di connessione ad internet e di uno smartphone, un tablet oppure un pc da cui collegarsi.

Probabili formazioni

In merito alle probabili formazioni, ricordiamo che l’Atletico Madrid si trova leggermente sottotono, ma con la grinta e la determinazione di sempre.

La Juve, invece, reduce da un dominio assoluto in campionato, è pronta a mettere in campo tutti i giocatori migliori. Mister Simeone potrebbe optare per uno schieramento 4-4-2, puntando tutto su Morata e Griezman in attacco. La difesa a quattro dovrebbe essere formata da Juanfran, JM Giménez, Godin e Filipe Luis. Spazio a centrocampo per Koke, Partey, Rodrigo e Saul.

Per quanto riguarda Allegri, invece, l’allenatore della Juventus potrebbe optare per un 4-3-3. In attacco forse ci sarà Bernardeschi al posto di Dybala, mentre Cristiano Ronaldo e Mandzukic non dovrebbero mancare. Questi tre attaccanti potrebbero essere spalleggiati da un centrocampo con Pjanic, Matuidi e Khedira. De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro piazzati in difesa.

Pronostici della partita: italiani favoriti

Le partite di Champions League sono da sempre uniche e imprevedibili. In questa sfida si confronteranno due buone squadre, ma quest'anno la Juve ha tutte le carte in regola per arrivare in finale o per alzare l'agognato trofeo. Con Cristiano Ronaldo e la formazione ben preparata, non dovrebbe essere un problema fare risultato in trasferta. Quindi, i pronostici saranno 2 fisso e over 1.50.