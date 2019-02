Annuncio

Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala al termine della stagione. L'attaccante bianconero, seppur in gol nell'ultima partita disputata contro il Frosinone, non sta sicuramente offrendo delle prestazioni in linea con le sue potenzialità, dal momento che sta risentendo notevolmente della presenza di Cristiano Ronaldo. Dybala, dunque, potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. Il suo cartellino è valutato dalla dirigenza bianconera tra i cento e i centotrenta milioni di euro. Su di lui è sicuramente molto forte l'interesse dell'Inter. Marotta lo stima moltissimo sin dai tempi del Palermo e vorrebbe metterlo al centro della rifondazione interista che molto probabilmente partirà nella prossima stagione (il futuro di Mauro Icardi sembra molto lontano dal club nerazzurro, alla luce dei recenti fatti).

Da sottolineare anche l'interesse di Manchester United e Real Madrid, club che sarebbero disposti a mettere sul piatto delle cifre molto alte per garantirsi il cartellino del fortissimo attaccante bianconero. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "The Mirror", infatti, i Red Devils avrebbero intenzione di mettere sul mercato Lukaku pur di arrivare alla "Joja". Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Icardi potrebbe essere il sostituto di Dybala

Se dovesse partire Paulo Dybala, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Mauro Icardi. Dopo il caos accaduto in casa nerazzurra, infatti, Andrea Agnelli avrebbe telefonato a Javier Zanetti e anche Fabio Paratici non ha mai nascosto il suo interesse verso l'attaccante nerazzurro, che in questo momento pare essere molto lontano dall'Inter.

Per Allegri sarebbe una sfida molto stimolante riuscire a far convivere l'attaccante argentino con Cristiano Ronaldo. Per i possibili sostituti di Dybala, comunque, si sono fatti anche altri tre nomi. Il primo è quello di Salah, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Liverpool e che viene valutato almeno duecento milioni di euro. Il secondo nome è quello di Eriksen, talentuoso trequartista di proprietà del Tottenham, valutato circa settanta milioni di euro. Il terzo nome fa sognare i tifosi bianconeri, perché è quello di Mbappé del Paris Saint Germain, certamente uno dei giocatori più forti al mondo. Il club francese potrebbe essere costretto a venderlo a causa del Fair Play Finanziario.