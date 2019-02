Annuncio

Questa sera, domenica 3 febbraio, alle ore 20:30, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà il Milan di Gattuso per il posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. Il match è un vero e proprio scontro diretto verso la conquista per un posto nella prossima edizione della Champions League. La Roma, fortemente demotivata, proviene dalla umiliante sconfitta per 7-1 con la Fiorentina, rimediata al Franchi in Coppa Italia. Il Milan, invece, dopo aver pareggiato con il Napoli a San Siro, arriva allo scontro con il desiderio di allungare in classifica.

La partita sarà visibile sia in televisione che in streaming online.

Dove vedere Roma-Milan in streaming e in tv

Roma e Milan si affronteranno questa sera allo stadio Olimpico.

Il calcio di inizio è fissato alle ore 20:30. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. Sarà dunque necessario avere un abbonamento con tale piattaforma e collegarsi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (501).

I clienti della rete di Murdoch avranno anche a disposizione l’alternativa in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. In questo secondo caso sarà necessario disporre di una connessione ad internet e un pc, un tablet o uno smartphone da cui collegarsi. In alternativa ci si potrà registrare (a pagamento) sul sito di NowTv. Quest'ultimo è scaricabile anche sui propri dispositivi mobili in formato App.

Probabili formazioni Roma-Milan

In merito alle formazioni, la rosa schierata da Di Francesco potrebbe prevedere un 4-2-3-1. Punta di diamante sarà certamente Dzeko in attacco, spalleggiato da Florenzi, Zaniolo ed El Shaarawi.

De Rossi sempre ben piazzato a centrocampo. Mentre la difesa a 4 potrebbe giovare di Karsdorp, Fazio, Manolas e Kolarov.

I rossoneri di Gattuso, invece, potrebbero optare per uno schieramento differente, caratterizzato da un 4-3-3. In porta Donnarumma, seguito da Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez. In merito all’attacco, invece, le tre punte che potrebbero dare del filo da torcere agli avversari sono Suso, Piatek e Calhanoglu.

Pronostici, partita da over

Sulla carta, i giallorossi partono favoriti a quota 2.15, mentre l'eventuale trionfo dei rossoneri si trova a quota 3.40. La partita si preannuncia spettacolare e ricca di reti da ambedue le parti. Sia il Milan che la Roma subisco abbastanza. Per questo i pronostici del match saranno over 2.50 e over 3.50. Ancora poche ore e scopriremo chi delle due avrà la meglio.