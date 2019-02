Annuncio

Stasera, sabato 2 febbraio, alle ore 20:30 si disputerà uno degli anticipi di Serie A, Juventus-Parma. L’Allianz Stadium ospiterà i gialloblù di Roberto D’Aversa, i quali arrivano a questo scontro abbastanza sereni, nonostante la sconfitta dell’ultima giornata contro la Spal. La Juventus, invece, sarà pronta a rituffarsi nel campionato dopo la dura eliminazione dalla Coppa Italia. Come per ogni anticipo serale del sabato, la partita sarà possibile seguirla in streaming.

Dove vedere la partita Juventus-Parma in streaming

Juventus e Parma si scontreranno questa sera all’interno della cornice dell’Allianz Satadium. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.30.

Tutti i tifosi che non riusciranno a seguire il match dagli spalti potranno, naturalmente, seguire le loro squadre del cuore comodamente da casa. Come di consueto, Dazn possiede i diritti di esclusiva per la trasmissione delle partite dell’anticipo del sabato sera. Pertanto, sarà necessario essere in possesso di un abbonamento con tale piattaforma.

Oltre al personal computer, per gli abbonati Dazn sarà possibile seguire l’incontro calcistico in streaming online anche attraverso cellulare smartphone o tablet. In questo caso sarà necessario avere una connessione ad internet e scaricare sui propri dispositivi questa piattaforma. Infine, sarà a disposizione il servizio on demand per una visione successiva.

Probabili formazioni Juventus-Parma

Dopo la bruciante sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si trova a fronteggiare il Parma in campionato.

L’allenatore, molto probabilmente, opterà per dei cambiamenti in formazione rispetto al precedente schieramento. Allegri è stato abbastanza sicuro nell’annunciare la formazione che scenderà in campo. Solo per il centrocampo c’è qualche dubbio, l’unico sicuro sembra essere Pianic affiancato, molto probabilmente, da Khedira e Bernardeschi. In difesa vedremo, quasi sicuramente, Caceres e Rugani. Mentre in attacco ci dovrebbero essere Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Mandzukic.

D’Aversa, invece, potrebbe rispondere al 4-3-3 di Allegri con lo stesso modulo, favorendo in difesa Iacoponi, B. Alves, Bastoni e Gagliolo. A centrocampo, quasi certamente, ci dovrebbe essere il nuovo acquisto Kucka. Infine, in attacco dovrebbero operare Gervinho, Inglese e Biabiany.

Pronostici Juventus-Parma: partita piena di gol

La Juventus parte favorita, ad una quota abbastanza bassa per poter però essere giocata in singola. Infatti, un trionfo bianconero è quotato a 1.18 circa. Il presentimento è che la Juve di Allegri scenda in campo con la voglia di riscattare la recente delusione in Coppa Italia. Dunque, si prospetta un match spettacolare e pieno di gol. Per tale ragione i pronostici più invitanti sono over 3.50 e over 4.50.