Annuncio

Annuncio

Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione estiva e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Sarebbe stata proposta un'offerta di 45 milioni di euro e un cospicuo ingaggio annuale. Il giocatore è stato seguito da tempo dalla Juventus e sarebbe potuto arrivare la scorsa estate, ma poi decise di rimanere in Spagna.

Marcelo sta vivendo una fase della carriera molto complicata in Spagna, dal momento che non ha un buon rapporto con il tecnico Santiago Solari. Spesso, infatti, il terzino brasiliano è stato lasciato in panchina, a vantaggio del giovanissimo Reguilon.

Advertisement

Marcelo ha vissuto come un grave affronto tale situazione e ha bisogno di nuovi stimoli. Pare infatti che il giocatore sudamericano consideri terminata la sua esperienza a Madrid e a piu' di trent'anni vorrebbe cambiare aria. La Juventus è pronta ad approfittare di tale situazione, considerando anche il fatto che Alex Sandro potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione di calciomercato estivo. Sull'ex calciatore del Porto, infatti, ci sono alcuni top club europei, come Manchester United, Chelsea e Paris Saint Germain, disposti a mettere sul piatto cifre importanti per accaparrarsi il suo cartellino. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, maxi offerta al Real Madrid per Marcelo

Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", la Juventus ha intenzione di acquistare Marcelo per la prossima stagione e avrebbe messo sul piatto una maxi cifra pur di garantirsi le sue prestazioni: 45 milioni di euro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per il giocatore, inoltre, sarebbe pronto un maxi ingaggio da 12 milioni di euro. Si tratta di numeri molto importanti, che potrebbero convincere il brasiliano a sposare la causa bianconera. Decisivo, inoltre, potrebbe essere Cristiano Ronaldo, il quale è da sempre un grande amico di Marcelo. Il portoghese, infatti, starebbe da tempo cercando di convincere il suo ex compagno brasiliano a raggiungerlo a Torino. Si attendono dunque ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta continuando ad avere contatti con Paul Pogba, che, nonostante l'addio di Mourinho al Manchester United, rimane comunque il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo.